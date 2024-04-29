«الشارقة للفنون» تنظم معرض «الزمن مرسوماً: ثنائيات»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لصيف 2024، معرض «الزمن مرسوماً: ثنائيات» الذي يقام في الفترة من 4 مايو إلى 4 أغسطس 2024، في المباني الفنية في ساحة المريجة.

يعد هذا المعرض مشروعاً بحثياً يحاول استكشاف النطاق الواسع للرسم وإمكاناته كممارسة فنية ذات جذور تاريخية، منطلقاً من دراسة متعمقة للأشياء الجديدة والتاريخية ضمن مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، وجامعاً بين الأعمال الفنية عبر وسائط مثل الورق والخشب والصوت والفيديو، والتي يتم تحليلها في سياق ممارسات الرسم المعاصرة، المستوحاة من الأساليب والتقاليد الفنية التي تطورت على مدى قرون في ثقافات أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.



أجيال مختلفة

يضم المعرض أعمالاً لـ 15 فناناً من أجيال مختلفة يبتكرون خرائط نابضة بالألوان والملمس عبر الأصباغ والورق والخطوط والعلامات التي تتبدى من خلال حركات حرة ومقيدة، على شكل إيماءات تعرض صورة مركّبة عن ماهية الرسم والإمكانيات التي يمكنه تحقيقها في الوقت الحاضر وتشمل قائمة الفنانين المعروضة أعمالهم كلاً من: آمال قناوي، بايا، منير كنعان، كلوديت جونسون، ديفيد كولوان، إدوارد بوتيربروت، فريدة لاشاي، حسن شريف، هيلين خال، إبراهيم الصلحي، إبراهيم مسعودة، كمالا إبراهيم إسحاق، كيماثي دونكور، عمر خيري، وثيستر غيتس.



«أشكال واقفة»

تجلّى معرض «الزمن مرسوماً: ثنائيات» بعد اقتناء أعمال جديدة للفنانة كلاوديت جونسون، التي تعد من أبرز الشخصيات في حركة الفنون السوداء في بريطانيا في الثمانينيات، حيث اعتبرت جونسون صورها السياسية المركبة شكلاً من أشكال الرسم، وقد اختير عرض عملين من سلسلة الفنانة «أشكال واقفة» (2021)، وهي بورتريهات بالحجم الطبيعي تبدو للوهلة الأولى أنها بورتريهات شخصية لجونسون، لكنها في الواقع عبارة عن أجسام مزدوجة، ونماذج بديلة، وأشكال متراصة، وبقايا من أحلام اليقظة اليومية.

ويتساءل حسن شريف في عمله «أشياء في غرفتي» (1982) عن أهمية المقتنيات الشخصية من خلال أغراض ملموسة، ويصور المشغولات اليدوية الاعتيادية كأدوات لسرد الجوانب المشتركة للتجارب الحياتية، على الرغم من أن تجربة رسم الزمن لا تبدأ بهذه التوضيحات ولا تنتهي عندها.

ويضم المعرض أيضاً أرشيفاً عن حياة وأعمال الفنان السوداني الراحل عمر خيري (1939-1999)، حيث تُعرض عدة صفحات، مطبوعة ومكتوبة بخط يده.