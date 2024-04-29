الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تحتفي بالإبداع الإماراتي في «السرد.. رحلة بقاء»

«دبي للثقافة» تحتفي بالإبداع الإماراتي في «السرد.. رحلة بقاء»
30 ابريل 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الرياضات التراثية تحظى بأهمية تاريخية واجتماعية لدى شعب الإمارات
رئيس الدولة: الاستثمار في الشباب المؤهل أولوية رئيسية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إطلاق الدعوة المفتوحة للمشاركة في معرض «السرد.. رحلة بقاء» الهادف إلى الاحتفاء بالفنانين الإماراتيين المحترفين وإنجازاتهم، واكتشاف أصحاب المواهب في مجالات الفنون والثقافة كافة، ودعمهم وتحفيزهم على مواصلة شغفهم الإبداعي، وتوسيع نطاق مشاركتهم في إثراء المشهد الفني المحلي، وهو ما يتناغم مع تطلعات الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة فنية مستدامة قادرة على تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.
وتسعى «الهيئة»، من خلال المعرض، إلى تسليط الضوء على أهمية الممارسات المستدامة في قطاع الثقافة والفنون، ودعت الفنانين والممارسين والمصممين الرواد والناشئة الإماراتيين كافة للمشاركة بأعمالهم في فنون التشكيل والرسم والنحت والتصوير والتصميم والخط والوسائط المتعددة، على أن تكون معبرة عن مفاهيم السرد القصصي في الفنون والسرديات الجماعية، والتراث الثقافي واستكشاف التقاليد والقيم والهوية، وكذلك تجاربهم الإبداعية والبصرية التي تجسد أفكارهم ورؤاهم وتوجهاتهم الفنية وحكاياتهم الخاصة. وتستقبل «الهيئة» طلبات المشاركة حتى الأول من يونيو المقبل، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء والفنانين والممارسين مهمة تقييم الأعمال الفنية، وتحديد المؤهلة منها للمشاركة في المعرض الذي سيقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.
وتتيح «دبي للثقافة»، من خلال الدعوة المفتوحة للفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والتصميم، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات، فرصة التعبير عن رؤاهم الفنية المتنوعة وتصوراتهم المستلهمة من شعار المعرض، وذلك من خلال عمل فني واحد أو أكثر، ويشترط على المتقدمين تقديم أفكار وأعمال مبتكرة قادرة على التعبير عن توجهات المعرض، كما يجب أن يكون العمل أصلياً وحديثاً، ولم يسبق أن تم عرضه من قبل، وألا يتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المحلي.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
الإمارات
دبي للثقافة
السرد
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية أسقطتها «طيور الخير» شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طناً من المساعدات على شمال غزة
1 مايو 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوناك يفتح باب التكهنات أمام تبكير موعد الانتخابات البريطانية
1 مايو 2024
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ 20 للتوسع شرقاً
1 مايو 2024
دمار هائل خلفه القصف الإسرائيلي العنيف في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«بيان الرياض» يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة
1 مايو 2024
فلسطينية تسير وسط أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المساعدات غير كافية لتجنب المجاعة
1 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©