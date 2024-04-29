«الإمارات للإفتاء الشرعي» يستعرض إصداراته في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين ضمن تحقيق رؤية المجلس الرامية إلى تحقيق الريادة والاستباقية في تقديم الفتوى الشرعية وتطوير إصدارها، كما تسعى المشاركة إلى عرض الإصدارات الإفتائية التي أنتجها المجلس، والتي تلامس واقع المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه، وتقديم الأجوبة الإفتائية والأحكام الشرعية التي تستجيب للتحديات وتضع حلولاً فاعلة لكافة المستجدات العلمية، وفق رؤية إفتائية معتدلة وميسرة.

وبالإضافة إلى أن منصة المجلس ستوضح لجمهورها الكريم أهم الخدمات الإفتائية التي يقدمها لكافة شرائح أفراد المجتمع، من خلال عرض تصور عام عن الخدمات الإفتائية عن طريق خاصية الذكاء الاصطناعي في الفتوى الشرعية، وإتاحة الفرصة للتعرف على سُبل استخدام التقنيات الحديثة في استقبال الأسئلة الشرعية وبيان أجوبتها وإصدار فتاويها بدقة وفعالية أكبر دون تدخل بشري، لمواكبة التطور الحضاري والتقدم العلمي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراز جهود المجلس وتقدمه في الاستعانة بالوسائل العلمية والتقنية المتقدمة في مجالات إصدار الفتاوى وكيفية تقديمها وطرق إيصالها للمجتمع بالصورة الحضارية والإنسانية.

وسيقدم المجلس في منصته من خلال أجندته الرئيسة مجموعة من النشاطات العلمية والندوات والمحاضرات وورش العمل المتنوعة التي تسلط الضوء على أهم الموضوعات الشرعية والإفتائية والوطنية. وتتضمن فعاليات الجناح إطلاع الزوار على منصة المجلس وتعريفهم بأهم المحتويات المبينة على جنباته، وأهم المعالم الرئيسة لمؤسسة الفتوى الشرعية في الدولة، وبيان جهود القيادة الرشيدة في ذلك، وتنظيم جلسة علمية للتعريف بـ «وثيقة أبوظبي للمستجدات العلمية»، والإعلان عن التفاصيل المتعلقة بـ «جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري» وتشجيع المتخصصين للمشاركة في مختلف فئاتها وفروعها، وبالإضافة إلى إقامة ورشة تفاعلية بعنوان: الفتوى الشرعية «منطلقات فكرية ووطنية».

ويعرض المجلس في منصته لوحة توضح أهم الأحكام الشرعية والإفتائية لرحلة مناسك الحج وبيان محطاتها الرئيسة، من خلال استخدام مسارات زمانية أخرجت بطريقة فنية إبداعية وميسرة.