الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يستعرض إصداراته في «أبوظبي للكتاب»

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يستعرض إصداراته في «أبوظبي للكتاب»
30 ابريل 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الرياضات التراثية تحظى بأهمية تاريخية واجتماعية لدى شعب الإمارات
رئيس الدولة: الاستثمار في الشباب المؤهل أولوية رئيسية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

يشارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين ضمن تحقيق رؤية المجلس الرامية إلى تحقيق الريادة والاستباقية في تقديم الفتوى الشرعية وتطوير إصدارها، كما تسعى المشاركة إلى عرض الإصدارات الإفتائية التي أنتجها المجلس، والتي تلامس واقع المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه، وتقديم الأجوبة الإفتائية والأحكام الشرعية التي تستجيب للتحديات وتضع حلولاً فاعلة لكافة المستجدات العلمية، وفق رؤية إفتائية معتدلة وميسرة.
وبالإضافة إلى أن منصة المجلس ستوضح لجمهورها الكريم أهم الخدمات الإفتائية التي يقدمها لكافة شرائح أفراد المجتمع، من خلال عرض تصور عام عن الخدمات الإفتائية عن طريق خاصية الذكاء الاصطناعي في الفتوى الشرعية، وإتاحة الفرصة للتعرف على سُبل استخدام التقنيات الحديثة في استقبال الأسئلة الشرعية وبيان أجوبتها وإصدار فتاويها بدقة وفعالية أكبر دون تدخل بشري، لمواكبة التطور الحضاري والتقدم العلمي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراز جهود المجلس وتقدمه في الاستعانة بالوسائل العلمية والتقنية المتقدمة في مجالات إصدار الفتاوى وكيفية تقديمها وطرق إيصالها للمجتمع بالصورة الحضارية والإنسانية.
وسيقدم المجلس في منصته من خلال أجندته الرئيسة مجموعة من النشاطات العلمية والندوات والمحاضرات وورش العمل المتنوعة التي تسلط الضوء على أهم الموضوعات الشرعية والإفتائية والوطنية. وتتضمن فعاليات الجناح إطلاع الزوار على منصة المجلس وتعريفهم بأهم المحتويات المبينة على جنباته، وأهم المعالم الرئيسة لمؤسسة الفتوى الشرعية في الدولة، وبيان جهود القيادة الرشيدة في ذلك، وتنظيم جلسة علمية للتعريف بـ «وثيقة أبوظبي للمستجدات العلمية»، والإعلان عن التفاصيل المتعلقة بـ «جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري» وتشجيع المتخصصين للمشاركة في مختلف فئاتها وفروعها، وبالإضافة إلى إقامة ورشة تفاعلية بعنوان: الفتوى الشرعية «منطلقات فكرية ووطنية».
ويعرض المجلس في منصته لوحة توضح أهم الأحكام الشرعية والإفتائية لرحلة مناسك الحج وبيان محطاتها الرئيسة، من خلال استخدام مسارات زمانية أخرجت بطريقة فنية إبداعية وميسرة.

مجلس الإمارات للإفتاء
الإمارات
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية أسقطتها «طيور الخير» شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تسقط 82 طناً من المساعدات على شمال غزة
1 مايو 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوناك يفتح باب التكهنات أمام تبكير موعد الانتخابات البريطانية
1 مايو 2024
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ 20 للتوسع شرقاً
1 مايو 2024
دمار هائل خلفه القصف الإسرائيلي العنيف في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«بيان الرياض» يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة
1 مايو 2024
فلسطينية تسير وسط أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المساعدات غير كافية لتجنب المجاعة
1 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©