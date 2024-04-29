9 أجنحة في «معرض أبوظبي للكتاب» تحلِّق عالياً بالثقافة الصينية

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

حجزت جمهورية الصين الشعبية لنفسها مشاركة هي الأبرز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بنسخته الثالثة والثلاثين، حيث يسجّل البلد الثالث في العالم من حيث المساحة، الحضور الأكبر له في تاريخ معارض الكتب العالمية، لتطلّ الحضارة الصينية على جماهير القراء من بوابة الصناعات الثقافية، والتراث الثقافي غير الماديّ، حاملةً معها روح الصين من ستّ مقاطعات إلى قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتشارك بلاد السور العظيم بسبعين ضيفاً من ناشرين وكتّاب ومترجمين ومسؤولين يمثلون ثمانين دار نشر صينية، بعضهم حضوريّاً والباقي توكيلاً، ضمن وفد يقوده رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي دون تشانغ يوان، مقدمين في 9 أجنحة تمتدّ على مساحة 465 متراً مربّعاً في المعرض، تاريخاً وحاضراً صينيّاً يخطف الأنظار، ويؤكّد حرص جمهورية الصين الشعبية على الحفاظ على درجة ثقافية مزدهرة، ومدى تقارب فاعل بينها وبين شعوب المنطقة العربية.

وتتصدّر المجموعة الصينية للإعلام الدولي قائمة الكيانات المشاركة، إلى جانب دار النشر باللغات الأجنبية، والمجموعة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الكتب التعليمية، ومجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية وغيرها من الجهات المتنوعة ما بين دور نشر ومؤسسات أكاديمية ورسمية.

وسيحظى البرنامج الثقافي بحضور الكاتب الصيني الشهير «سون روي» صاحب كتاب Waiting in the Rye إضافة إلى رؤساء إدارات عشرة دور نشر صينية، كما سيكون جمهور القرّاء العرب على موعد مع إطلاق 20 كتاباً للمرة الأولى باللغة العربية، وعلى رأسها كتاب من تأليف الرئيس الصيني شي جين بينغ حول مبادرة الحزام والطريق.

ويعزّز معرض أبوظبي هذا العام العلاقات الإماراتية الصينية من خلال عدد من الملتقيات، بما فيها مسابقة مواهب اللغة الصينية في الإمارات لطلبة مدارس أبوظبي بالتعاون مع السفارة الصينية، كما سيتم إطلاق منصة النشر والتعاون في الثقافة الصينية العربية بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية والمجموعة الصينية للإعلام الدولي.

ويحضر التطور التقني المتسارع الذي وصلت له جمهورية الصين الشعبية بين واحدة من الندوات التي تعنى بالذكاء الاصطناعي، بالتركيز على أحدث تقنيات النشر التي وصلت لها الصين، وستعرض للمرة الأولى للجمهور خارج الصين.