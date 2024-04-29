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التعليم والمعرفة

«زايد.. رحلة في صور».. كتاب ملهم للأجيال

«زايد.. رحلة في صور».. كتاب ملهم للأجيال
30 ابريل 2024 01:02

هزاع أبوالريش (أبوظبي) 

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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يحتفي الأرشيف والمكتبة الوطنية، في منصته بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، بإصداره الجديد «زايد.. رحلة في صور»، الذي يعد إصداراً متميزاً يتعدى كونه سرداً مكتوباً ليقدم تاريخاً فوتوغرافياً لمسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنجازاته الاستثنائية.
وقالت نوف سالم الجنيبي، مدير مشاريع في الأرشيف والمكتبة الوطنية: «إن الكتاب يستعرض مجموعة مُكونة من ثمانمئة صورة تذكارية فريدة من أرشيف الصور بالأرشيف والمكتبة الوطنية، وقد نُسقت هذه المجموعة الكبيرة من الصور، التي تبرز أحداثاً امتدت أكثر من سبعة عقود، بترتيب زمني في 11 فصلاً، مع وصف موجز للموضوعات الخاصة بمساهمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مُتعددة الأوجه في مجالات: التنمية الحضرية، والتعليم، والمرأة، والرعاية الصحية، والتراث، والبيئة، والتعايش السلمي، والتسامح».
وتابعت: «يستعرض كتاب (زايد.. رحلة في صور) أيضاً خلفية الحياة والأزمنة المختلفة في الإمارات في عصور ما قبل اكتشاف النفط وبعده». مشيرة إلى أنه يقدم نظرة ثاقبة وثمينة حول التحديات والإنجازات التي تحققت بفضل الله وبحكمة وإرادة الأب المؤسس، الذي سيظل إرثه ومُثُله مصدر إلهام للأجيال القادمة.

الشيخ زايد
الإمارات
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
الأرشيف والمكتبة الوطنية
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