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التعليم والمعرفة

«دار السويدي» تعرض أحدث تطبيقاتها الثقافية الرقمية في «أبوظبي للكتاب»

«دار السويدي» تعرض أحدث تطبيقاتها الثقافية الرقمية في «أبوظبي للكتاب»
30 ابريل 2024 01:02

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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عندما تتجول في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تحتار في خياراتك الأدبية التي تضمها دور النشر القائمة في المعرض، وعن جناح دار السويدي الثقافية، تحدث محمد السقا قائلاً: «تضم الدار الإصدارات الورقية والرقمية، وتعزز مشاركتها بجناحين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث تخصص الجناح الرقمي في المربع الرقمي بالمعرض، وتستعرض القرية الإلكترونية هذا العام أحدث نسخة من تطبيقاتها الثقافية الرقمية: الوراق والمتنبي وابن بطوطة.
والجديد هذا العام هو إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي AI للمرة الأولى في المحتوى العربي الذي تديره القرية الإلكترونية، مع التركيز على الشراكة مع شركات الذكاء الاصطناعي العالمية المشاركة بالمعرض، كما تطرح التطبيقات في نسختها الجديدة أيضاً آخر الإصدارات من مبادرة ترجمة 1000 كتاب من العالم إلى العربية لم يسبق ترجمتها من قبل، وتتيح المنصات الرقمية التابعة للقرية الإلكترونية إمكانية الوصول للأعمال المترجمة بشكل دوري في شكل سلاسل تنشر فور الانتهاء من ترجمتها معززة بالمكتبة الصوتية، كما يقدم الجناح الورقي بالمعرض من خلال دار السويدي للنشر والتوزيع إصدارات الدورة الجديدة من جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة مع عدد من العناوين المختارة».

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
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