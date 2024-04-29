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إصدارات متنوعة لـ«حمدان بن محمد لإحياء التراث» في «أبوظبي للكتاب»

إصدارات متنوعة لـ«حمدان بن محمد لإحياء التراث» في «أبوظبي للكتاب»
30 ابريل 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تشارك إدارة البحوث والدراسات، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بالمبادرات التراثية والثقافية، التي تمثل قيمة أدبية وفكرية تسهم في صون الموروث الشعبي الإماراتي وصون الهوية الوطنية، من خلال مجموعة من الإصدارات والمبادرات.
وتتنوع الفعاليات الثقافية والتراثية التي تشهدها المنصة الموجودة في القاعة 9 من المعرض، لكي تحقق الفائدة لجميع الفئات، ولكي يكون الجمهور أقرب إلى تراث الوطن، ويستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز ومكتبته الوطنية، وفي مقدمتها إصداراته التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
الإمارات
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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