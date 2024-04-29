«متحف زايد الوطني».. منصة متكاملة تحتفي بتاريخ الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، وذلك بجلسات نقاشية وورش عمل للأطفال وتجارب تفاعلية تستحضر تاريخ دولة الإمارات العريق، وتحيي مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب تزويد الزوار بلمحة عما سيقدمه المتحف عند افتتاحه في جزيرة السعديات. ويتضمن جناح المتحف مجموعة من العناصر التفاعلية التي تمنح زواره فرصة مشاركة ذكرياتهم عن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال فيديوهات وتسجيلات صوتية تسرد حكايات لم ترو بعد عن إرثه الخالد وقيمه النبيلة. ويستكشف زوار الجناح أيضاً تاريخ دولة الإمارات وأرضها، ويتعرفون على رؤية متحف زايد الوطني وهندسته المعمارية وتصميمه المستلهم من المعالم الطبيعية في الإمارات وأجنحة الصقر من خلال باقة من الأنشطة العملية تحت إشراف معلمين وخبراء من المتحف.



الحفاظ على التراث

ستتاح الفرصة أمام زوار المعرض للاطلاع على المزيد حول متحف زايد الوطني خلال جلسة نقاشية بعنوان «الحفاظ على التراث: دور متحف زايد الوطني في الاحتفاء بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة». وتضم الجلسة التي تُعقد في 5 مايو في تمام الساعة 4 عصراً بجناح منطقة السعديات الثقافية في القاعة رقم 8D09، الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، وفاطمة عبدالله الحمادي، أمين متحف في متحف زايد الوطني، ونصرة حسن البوعينين، رئيس قسم المحتوى المتحفي في متحف زايد الوطني، وعليا سعيد الشامسي، مدير البرامج الثقافية في متحف زايد الوطني، التي سوف تقوم بإدارة الحوار خلال الجلسة النقاشية.

وسيتم أيضاً عقد جلسة نقاشية أخرى تضم الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، والدكتور تيموثي باور، أكاديمي وعالم آثار ومؤرخ في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وإريك ستابلز، أكاديمي ومؤرخ في جامعة زايد، ونورة الهاملي، عالمة آثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي ستقوم بإدارة الحوار يوم 5 مايو في تمام الساعة 6 مساءً على منصة منف في القاعة رقم 10. من خلال الجلسة النقاشية التي تحمل عنوان «توسيع دوائر الاتصال من أبوظبي إلى العالم»، سيكشف الخبراء في علم الآثار وقطاع المتاحف عن النسيج الغني للتراث الأثري لدولة الإمارات وأهميته العالمية، حيث يعرضون رؤاهم واكتشافاتهم وتجاربهم في هذا المجال.



منصة متكاملة

وقالت آمنة الحمادي، رئيس وحدة إشراك الجمهور في متحف زايد الوطني: «يمتلك عديد من الأشخاص ذكريات عزيزة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسعدنا منحهم منصة متكاملة لمشاركة هذه القصص التي تشكل جزءاً مهماً من الذاكرة الجماعية لمجتمعنا، لا سيما وأن متحف زايد الوطني يجسد حب الشيخ زايد العميق للناس والطبيعة والاكتشافات الأثرية، والمحافظة على التقاليد والتراث الثقافي الإماراتي، وصونه إرثاً مستداماً للأجيال. ونأمل أن تساعد الأنشطة التي نقدمها ضمن جناحنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الزوار على اكتشاف المزيد عن ماضينا، ما يُحفز الأجيال الناشئة على البحث في جذور تاريخنا وتراثنا الأصيل».