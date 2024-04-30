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غداً انطلاق الدورة الـ 15 من «الشارقة القرائي».. والثانية من «الرسوم المتحركة»

جانب من «الشارقة القرائي للطفل» و«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» في دورة سابقة
30 ابريل 2024 18:33

الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الـ 15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، والدورة الثانية من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، في مركز إكسبو الشارقة، بتنظيم من «هيئة الشارقة للكتاب»، حيث تمتد فعاليات المهرجان حتى 12 مايو 2024، فيما تستمر فعاليات المؤتمر لغاية 5 من نفس الشهر.

«كن بطل قصتك»
يتضمن برنامج «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» هذا العام، والذي ينطلق تحت شعار «كن بطل قصتك»، أكثر من 1500 فعالية ثقافيّة وفنيّة وترفيهيّة، يقدِّمها أكثر من 265 ضيفاً من أكثر من 25 دولة، ويشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة. ويستقبل المهرجان زواره من 9 صباحاً حتى 8 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من 4 مساءً وحتى 9 مساءً، أما خلال يومي السبت والأحد فيفتح المهرجان أبوابه للزوّار من 9 صباحاً وحتى 9 مساءً.

ورش وعروض
وتتضمن فعاليات المهرجان عدداً من ورش العمل الموجهة للأطفال والموزعة على عدد من المنصات يتناول كل منها موضوعاً مركزياً، مثل الاستدامة، الأزياء، الحرف، الموسيقى، وغيرها، بالإضافة إلى 205 عروض تتوزع بين العروض المسرحية والجوالة، والتي يقدِّمها 19 مشاركاً من 13 دولة.
كما يشهد المهرجان عدداً من العروض المسرحية، أبرزها مسرحية «اختيارك» (Your Choice) الكويتية، التي تدور أحداثها حول مجموعة من الطلاب في مدرسة للفنون يجتهدون من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، إلى جانب مسرحية «لو كُنّا صغاراً»، التي سيتم خلالها سرد القصص للأطفال بأسلوب تفاعلي، ومسرحية «معين أختر» التي تدعو الحضور للاحتفاء بحياة وإسهامات شخصية كاتبها ومخرجها الفنان أنور مقصود.

شخصيات مؤثرة
ويضم البرنامج الثقافي مجموعة ثرية من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على أهمية تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، حيث يستضيف 70 ضيفاً من 24 دولة عربية وأجنبية، لتقديم أكثر من 70 فعالية ثقافية، مع مشاركة نخبة من الشخصيات العربية أبرزها الدكتور طالب عمران من سوريا، والدكتور العيد جلولي من الجزائر، والشاعرة وفاء الشامسي من سلطنة عمان، ومن الإمارات، يشهد المهرجان حضور عائشة بطي الشامسي، وراشد الرحماني، ونادية النجار، وغيرهم.
وسيكون زوار المهرجان على موعد مع رسام الكاريكاتير الأميركي جيري كرافت، والكاتبة ستايسي باور من الولايات المتحدة، والكاتبة والمدربة الموسيقية ينغ ينغ من ماليزيا، والكاتبة كاثرين ديلوسيا من الفلبين، وغيرهم.

«فارس الشعر»
ويحتفي «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» بالمبدعين في قطاع كتاب الطفل، حيث يستقبل «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل» 425 مشاركة من 48 دولة، ومن المتقدمين للجائزة 239 مشاركاً عربياً من 17 دولة و186 أجنبياً من 31 دولة، كما تنطلق خلال أيام المهرجان مسابقة «فارس الشعر» التي تهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على قراءة وحفظ وإلقاء الشعر العربي، ضمن ثلاث فئات، الأولى لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع، والثانية لطلبة الصفوف من الخامس وحتى الثامن، والثالثة لطلاب الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر.

رسوم متحركة
أما مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، فتقدِّم دورته الثانية برنامجاً ثرياً بالفنون والإبداعات ذات العلاقة بصناعة المحتوى والرسوم المتحركة، ويتضمن البرنامج أكثر من 60 فعالية، تشمل 19 ورشة عمل، و28 جلسة حوارية، و6 جلسات نقاش تفاعلية، و3 حفلات موسيقية، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من 11 دولة.
كما اختار أندرياس ديجا، أسطورة الرسوم المتحركة في والت ديزني، مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ليشهد العرض الأول لفيلمه القصير الجديد «موشكا».

صُنّاع عالميون
ويشارك في فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة نخبة من الفنانين الحائزين جوائز عالمية، مثل كريستوف سيراند، وجونيش هياما، المعروف بعمله في فيلم «One Piece» وغيره، ومن الأسماء العربية المشاركة الدكتور محمد غزالة، نائب رئيس الجمعية الدولية للأفلام المتحركة، وإسلام مظهر وأحمد ثابت من استوديو سمكة، وغيرهم.

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
الشارقة
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مركز إكسبو الشارقة
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