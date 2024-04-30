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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تثري المشهد الفني بإبداعات «موسيقى الشباب»

«دبي للثقافة» تثري المشهد الفني بإبداعات «موسيقى الشباب»
30 ابريل 2024 20:29

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بدء التحضيرات لتنظيم النسخة الثالثة من «مهرجان دبي لموسيقى الشباب»، التي ستُقام 31 أكتوبر المقبل بمتحف الاتحاد، حيث أطلقت دعوة مفتوحة للمشاركة في المهرجان الهادف إلى توفير منصة مبتكرة لاكتشاف أصحاب المواهب الناشئة في كافة مجالات الفنون الموسيقية ودعمهم وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على مواصلة شغفهم الإبداعي، وتوسيع نطاق مشاركتهم في إثراء المشهد الفني المحلي، وهو ما يساهم في ضخ دماء جديدة في القطاع الموسيقي الذي يشكل أحد ركائز اقتصاد دبي الإبداعي.
وقد دعت «دبي للثقافة» الموسيقيين الشباب والمغنين المنفردين والفرق الغنائية، والعازفين على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية كافة، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، للمشاركة بأعمالهم وإبداعاتهم الموسيقية ضمن فئات مختلفة من بينها الغناء المنفرد، والغناء الجماعي، والعزف على آلة العود، والعزف على النفخيات، والعزف على آلة البيانو. 
وتستقبل «الهيئة» طلبات المشاركة في المهرجان حتى 26 يوليو 2024، وتتولى لجنة متخصصة، تضم مجموعة من الخبراء والموسيقيين الرواد والفنانين، مهمة تقييم أصحاب المواهب خلال مرحلة تجارب الأداء، تمهيداً للمشاركة في منافسات المهرجان النهائية.ويشترط على المشاركين في المهرجان تقديم أعمال موسيقية حديثة وأصلية، على أن تكون من إنتاج فرق موسيقية محلية أو إنتاجاً فردياً، وأن تكون موثقة وفقاً لقوانين الدولة، ولم يسبق أن عُرضت في مهرجانات محلية أو خارجية، وألا تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المحلي.

الموسيقى الشبابية
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
دبي
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