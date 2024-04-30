هدى الخميس تنال وسام «نجمة إيطاليا»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

منح فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وسام «نجمة إيطاليا» من الدرجة الأولى برتبة الضابط الأكبر.

وقام لورنزو فنارا، السفير الإيطالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بتقليدها الوسام يوم 26 أبريل في أبوظبي، تقديراً لإنجازاتها الثقافية المتميزة، ودورها الكبير في المحافل الدولية.

وأعربت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن شكرها العميق لمنحها وسام نجمة إيطاليا من الدرجة الأولى برتبة الضابط الأكبر من قبل فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، وقالت: «على خطى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نجدد التزامنا بالنهج الثابت لدولة الإمارات في مدّ جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

وأضافت: «يعكسُ هذا التقدير عمق وعراقة المنجز الثقافي بين بلدينا اللذين يتمتعان بعلاقات تعاون وثيقة في العديد من المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، والتي أحظى بشرف معايشتها يومياً من خلال التعاون مع الموسيقيين والفنانين والمؤسسات الإيطالية».

وتابعت الخميس «إنّ إحدى أقوى الروابط بيننا هي تلك المتجذرة بعمق في التاريخ، فقد ولدت الإمارات كما إيطاليا، من إرادة الوحدة، لقد وحّدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بلدٍ يقدّر المعرفة والثقافة باعتبارهما حجر الزاوية في بناء الحضارة والتقدّم والنماء».

وقال لورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى الدولة «يسعدني أن أمنح هدى الخميس وسام نجمة إيطاليا، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية الإيطالية، تقديراً لالتزامها الاستثنائي بتعزيز العلاقات الثقافية بين جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الريادي في تمكين المنظومة الثقافية في أبوظبي والعالم، لقد لعبت الخميس دوراً كبيراً في نشر الثقافة والفن الإيطالي في الإمارات، وذلك عبر المشاركة اللافتة لموسيقيين ونجوم إيطاليين في دورات مهرجان أبوظبي المتلاحقة».

انعكاساً للعلاقات الثقافية الوثيقة بين البلدين الصديقين الإمارات وإيطاليا، يرتبط مهرجان أبوظبي بالمؤسسات الثقافية الإيطالية بشراكة وثيقة منذ أكثر من عقدين، شهد خلالها مشاركة كبريات فرق الأوركسترا والأوبرا وفنون الأداء، وبينها أوركسترا وأوبرا مهرجان بوتشيني، أوركسترا لويجي تشيروبيني، أوركسترا إل بومو دورو، ومشاهير الفنانين الإيطاليين أمثال نيكولا لويزوتي، ريكاردو موتي، دانييلا لوغارو، سيزار بيكو، السير أنطونيو بابانو وكريستيانا دي مارشي وغيرهم.