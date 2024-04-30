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مسقط تستضيف الدورة الـ 15 لمهرجان المسرح العربي

مسقط تستضيف الدورة الـ 15 لمهرجان المسرح العربي
1 مايو 2024 01:00

الشارقة (الاتحاد)
بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، تتشرف الأمانة العامة لـ«الهيئة» بأن تعلن للمسرحيين العرب في الوطن العربي وحول العالم، بأن الدورة الـ 15 من مهرجان المسرح العربي، ستُنظم في موعدها من 10 إلى 16 يناير 2025 في مسقط عاصمة سلطنة عُمان، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والجمعية العُمانية للمسرح.

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صرح إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، بقوله إن مباركة صاحب السمو حاكم الشارقة، تأتي تقديراً لرغبة وزارة الثقافة والرياضة والشباب التي تبنت طموح المسرحيين العُمانيين باحتضان سلطنة عُمان للدورة الخامسة عشرة، كما تأتي احتراماً للجهود المسرحية الكبيرة التي تبذلها الوزارة والجمعية العُمانية للمسرح والمسرحيين العُمانيين في سبيل نهضة حقيقية للمسرح العُماني، الذي رسخ وجوده في المشهد المسرحي العربي، وإننا في الهيئة العربية للمسرح نثق كل الثقة بأن هذه الدورة ستُشرّع النوافذ نحو جزء مهم من أرض وتاريخ وثقافة هذه المنطقة العربية الغالية، فسلطنة عُمان بتاريخها التليد وحاضرها المجيد تستحق منا كل الاهتمام، والهيئة التي دعمت عام 2023 نشر عشرة كتب نصوص مسرحية لكُتّاب من سلطنة عُمان، تطمح وتعمل بدأب لتكون الدورة الخامسة عشرة محطة لتطوير وتجديد روح مهرجان المسرح العربي الذي أصبح موعداً مهماً على أجندة المسرحيين العرب.
وأشار عبد الله إلى أن الأمانة العامة شرعت باتخاذ الخطوات اللازمة لنجاح هذه الدورة، وستُعلن تباعاً عن مضمون هذه الخطوات.

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