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التعليم والمعرفة

إطلاق كتاب «المكتبات الرقمية في الميتافيرس»

محمد الكويتي ومحمد العلي خلال إطلاق الكتاب (من المصدر)
1 مايو 2024 01:00

 أبوظبي (الاتحاد)

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في جلسة حوارية، وضمن فعالياته العلمية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات كتاباً جديداً باللغة الإنجليزية بعنوان «المكتبات الرقمية في الميتافيرس: الأمن والخصوصية والتعلم الآلي»، يُسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني والخصوصية في هذا السياق، حيث تشكل حجر الأساس لضمان تجربة مستخدم آمنة وموثوقة.
شارك في الجلسة الحوارية، التي عقدت في جناح مركز تريندز بالمعرض، مؤلف الكتاب الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وجمع من الباحثين والإعلاميين وطلبة الجامعات، وأدار الجلسة الباحث الرئيس محمد السالمي، رئيس قطاع البحوث والاستشارات في «تريندز»، الذي استعرض في بدايتها محاور الكتاب، وأهميته وجهود «تريندز».
وفي بداية الجلسة أشاد الدكتور محمد الكويتي بدور وجهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إدارة وباحثين، في نشر المعرفة ومواكبة كل جديد. وقال إن كتاب «المكتبات الرقمية في عصر الميتافيرس: الأمن والخصوصية والتعلم الآلي» يُمثل مساهمة قيّمة في فهم التطورات المتسارعة في مجال المكتبات الرقمية في ظل ثورة الميتافيرس. وبيَّن أن الكتاب يناقش التطورات المتسارعة في مجال المكتبات الرقمية في ظل ثورة الميتافيرس، حيث تتحول هذه المكتبات إلى بوابات معرفية غامرة في هذا العالم الافتراضي.
 وأوضح رئيس مجلس الأمن السيبراني أن الكتاب يركز في جانب كبير منه على التطورات الهائلة التي تشهدها دولة الإمارات في مجال المكتبات الرقمية، حيث تم إنشاء مركز المعرفة الرقمي الذي ساهم في بناء منصات معرفية شاملة تضم ما يقارب 200 ألف عنوان متنوع في مختلف المجالات.
وذكر الدكتور محمد الكويتي أنه قدم في الكتاب مجموعة من التوصيات لتطوير وحماية المكتبات الرقمية، تشمل دمج التقنيات الناشئة مثل، الواقع المعزز، والواقع الافتراضي في عمل المكتبات الرقمية الوطنية، والمراجعة الدورية لبرامج حماية المكتبات الرقمية الوطنية، وتدريب الكوادر الوطنية لحماية المكتبات الرقمية الوطنية.
وعقب الجلسة الحوارية نظم حفل توقيع للكتاب في جناح «تريندز» بمعرض أبوظبي للكتاب، وقع خلاله الدكتور محمد الكويتي كتابه، وتم إهداء نسخ منه للحضور.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الميتافيرس
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الأمن السيبراني
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