وزارة التسامح تطلق اليوم مهرجان «إشراقات»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم «الأربعاء» أنشطة وفعاليات مهرجان إشراقات الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، تحت شعار: «تسامح مبني على معرفة»، ضمن أنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب بأرض المعارض، ويشارك في أنشطة المهرجان وجلساته حوالي 80 من الكتاب والمفكرين العرب والعالمين، من خلال 50 برنامجاً وجلسة محلية ودولية، وتتواصل جلسات المهرجان بـ5 لغات عالمية، بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية، في المجالات الإبداعية والتربوية والفنية والمعرفية المختلفة، ويركز المهرجان باعتباره مهرجاناً عالمياً للمعرفة في مجال التسامح والتعايش، على استقطاب أصحاب المحتوى المتخصصين والخبراء في مجالات التسامح والمعرفة، على أن تصل رسالته إلى الآلاف من طلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى تقديم أنشطة تستهدف المثقفين والجمهور العام.

كما تنطلق غداً «الخميس» الجلسة الرئيسة لمهرجان إشراقات، والتي يتحدث بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حول أهمية المهرجان حدثاً عالمياً يركز على دور المعرفة في تقارب الشعوب والثقافات المختلفة لجعل العالم أكثر تسامحاً، كما يتحدث في الجلسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وتستمر أنشطة وجلسات المهرجان على فترتين صباحية مخصصة لطلاب المدارس، ومسائية للمثقفين وأولياء الأمور والجمهور العام.

ثقافة التسامح

وقالت عفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، إن حرص وزارة التسامح والتعايش على تنظيم الدورة الثالثة من مهرجان «إشراقات» تحت شعار: «تسامح مبني على المعرفة» يؤكد اهتمام الوزارة الراسخ بتعزيز المعرفة الإنسانية بمجالاتها ومنابعها كافة، جنباً إلى جنب القيم الأخلاقية لدى المجتمع الإماراتي والعالم، مؤكدة أن المهرجان بما يضمه من شخصيات إماراتية وعربية وعالمية حريص على تخصيص جانب كبير من جلساته وأنشطة، خلال الفترة الصباحية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة بالدولة والجامعات، حرصاً على تعزيز قيم وثقافة التسامح والتعايش لدى الجميع، عبر رؤية متجددة تستلهم قيم المعرفة والتسامح العالمية، إلى جانب قيمنا الإماراتية الأصيلة.

وأشادت الصابري بالمؤسسات المشاركة كافة والداعمة للمهرجان، وفي مقدمتها إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مثمنة جهود المشاركين كافة من الخبراء الدوليين والمفكرين والطلبة والتربويين وأولياء الامور الذين حرصوا على تأكيد وجودهم في مهرجان إشراقات، مؤكدة أن مشاركة الجميع هي الضامن الرئيس لنجاح المهرجان في تحقيق أهدافه السامية، وأن «إشراقات» سيظل منصة دولية حقيقية لتبادل الأفكار والخبرات بين مؤسساتنا المعرفية والأكاديمية والتربوية والخبرات العالمية، في إطار من التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مشيرة إلى أن جدول الفعاليات يضم الأنشطة والشخصيات الدولية المشاركة كافة.