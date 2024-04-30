«شرطة أبوظبي» تستعرض برامج لجنة القراءة والأدباء

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية، موضحاً أن المعرض يُعد منبراً أدبياً بارزاً يجتمع فيه سنوياً أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية، ويسهم بدور ريادي في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز منتسبيها وتشجيعهم على القراءة والمعرفة، والتزود من المعلومات بشتى المجالات، إيماناً منها بالدور الريادي للقراءة في دعم ونشر المعرفة وتصقل المواهب الإبداعية وتنميها.

وقال المقدم ناصر عبد الله الساعدي، رئيس لجنة القراءة والأدباء بشرطة أبوظبي، إن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً برفع مستوى الثقافة والمعرفة لدى منتسبيها والتزود من المعلومات بشتى المجالات الشرطية والأمنية والإدارية والتخصصية، مؤكداً دور معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نشر الثقافة والمعرفة، مما يسهم في رفع الكفاءة والحس الأمني لدى المنتسبين.

واطلع زوار المعرض على برامج وأنشطة لجنة القراءة والأدباء في شرطة أبوظبي ومبادراتها ومجالات التعاون والشراكات، وعرض فيديو يوضح جهودها في تعزيز ثقافة القراءة لدى منتسبي شرطة أبوظبي.

وتم التعريف بمبادرة «بلمسة كلنا نقرأ»، والتي تتيح الاستفادة من ملخصات مجموعة قيمة من الكتب عبر مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة من خلال مسح QR Code بالهاتف الذكي، وجرى توزيع بطاقات المبادرة على الزوار. وشاركت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الجنائي بتعزيز التوعية للجمهور حول برامج النقاط المرورية. وقدم قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة تعريفاً الجمهور حول دور الشرطة في حفظ الأمن والأمان خلال مسيرتها منذ بداية تأسيسها في عام 1957.