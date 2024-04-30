مجد الشحي: «معرض أبوظبي» منصة مثالية للتواصل مع الكتّاب

أبوظبي (الاتحاد)

أكّدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، حرص الجمعية على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بوصفه أحد الأحداث الثقافية الرائدة في العالم العربي، ويشكل منصةً مثاليةً للتواصل مع الكتّاب والناشرين على مستوى الدولة للتعريف بالخدمات التي توفرها الجمعية لأصحاب الحقوق الإبداعية، بوصفها المركز الوحيد للإدارة الجماعية لحقوق النسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في استقطاب مزيد من العضويات والتفويضات، إضافةً إلى توفيره فرصةً مهمةً أمام الجمعية لبناء شراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية التي تُعنى بالشأن الثقافي وحقوق الملكية الفكرية. وأضافت: «تؤمن الجمعية بأن حقوق النسخ تشكّل ضامناً لاستدامة الإبداع والإنتاج الثقافي؛ لذا فإنها تكرس جهودها لترسيخ ثقافة الامتثال لحقوق النسخ، وحماية الأعمال الإبداعية، وتسعدنا المشاركة بمنصة مستقلة للعام الثاني على التوالي في هذا المحفل الثقافي المتميز الذي يتيح لنا الفرصة لنشر المعرفة بين أفراد المجتمع بأهمية احترام حقوق النشر وتقدير جهود المبدعين، ويدعمنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».