الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جلسة في «أبوظبي للكتاب» تجيب عن سؤال: لماذا الفلسفة اليوم؟

إبراهيم بورشاشن خلال المحاضرة (من المصدر)
1 مايو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان إشراقات بمعرض أبوظبي للكتاب
"حكماء المسلمين" ينظم ندوة "الأخوة الإنسانية" في "أبوظبي للكتاب"
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ضمن برنامجها في أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة بعنوان: «لماذا الفلسفة اليوم؟»، استضافت فيها الدكتور إبراهيم بورشاشن- رئيس قسم الفلسفة والأخلاق في الجامعة.
وحاول الباحث أن يجيب في الندوة عن سؤال: لماذا الفلسفة اليوم؟ ثم أبرز علاقة العلم بالفلسفة، باعتبارها علاقة تفاعل مستمر، فالعلم لا يكف عن تغذية الفلسفة، والفلسفة لا تكف عن تغذية العلم كذلك، وهذا هو سر التقدم العلمي والفلسفي اليوم.
 وانتقل بورشاشن بعد طرح تمهيدي للحديث عن الدعامات والأسس التي يقوم عليها فعل التفلسف من استشكال وتوضيح المفاهيم، ومن حجاج واستقلال وإبداع فكريين، منوهاً بأهمية فعل التفلسف في التصدي للوثوقية، ومحاربة الغلو والانفتاح على مستجدات العلم. 
وختم المحاضر كلامه بالحديث عن أهمية اليقظة الوجدانية في فعل التفلسف، منوهاً بموقف «هايدجر» في هذا الصدد، وهو الفيلسوف الذي جعل أساس التفلسف «إيقاظ حال وجداني»، بحيث يصبح فعل التفلسف تساؤلاً حياً وعراكاً مباشراً مع الأشياء نفسها، وليس معلومات مفصولة عن جذورها، إذ إننا عندما نسأل عن أشياء معينة، فنحن لا نقوم خارج الموضوعات التي نسأل عنها، ولكننا في خضم فعل التفلسف ننتمي إلى ما نسأل عنه، ومن هنا فالمهمة الأولى في بداية التفلسف هي العمل على إيقاظ حال وجداني أساسي يحمل تفلسفنا نحن الآن، ومن هنا تكمن دعوة الباحث إلى الحوار، باعتباره جوهر الممارسة الفلسفية، وهو ما نتعلمه من تاريخ الفلسفة الذي تأخذ جامعة محمد بن زايد على عاتقها مهمة تدريسه لطلبتها في مساق الفلسفة والأخلاق.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الفلسفة
آخر الأخبار
تفعيل منظومة العمل والدراسة عن بُعد في عجمان
علوم الدار
تفعيل منظومة العمل والدراسة عن بُعد في عجمان
اليوم 20:48
رئيس الدولة ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 20:20
تفعيل الدراسة والعمل عن بُعد يومي الخميس والجمعة في إمارة أبوظبي
علوم الدار
تفعيل الدراسة عن بُعد يومي الخميس والجمعة في إمارة أبوظبي
اليوم 19:53
«هوكي الجليد» الرابع في «آسيوية الشباب»
الرياضة
«هوكي الجليد» الرابع في «آسيوية الشباب»
اليوم 19:31
شراكة بين «أدنوك» و«جي42» و«بريسايت»
اقتصاد
شراكة بين «أدنوك» و«جي42» و«بريسايت»
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©