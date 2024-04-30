جلسة في «أبوظبي للكتاب» تجيب عن سؤال: لماذا الفلسفة اليوم؟

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ضمن برنامجها في أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة بعنوان: «لماذا الفلسفة اليوم؟»، استضافت فيها الدكتور إبراهيم بورشاشن- رئيس قسم الفلسفة والأخلاق في الجامعة.

وحاول الباحث أن يجيب في الندوة عن سؤال: لماذا الفلسفة اليوم؟ ثم أبرز علاقة العلم بالفلسفة، باعتبارها علاقة تفاعل مستمر، فالعلم لا يكف عن تغذية الفلسفة، والفلسفة لا تكف عن تغذية العلم كذلك، وهذا هو سر التقدم العلمي والفلسفي اليوم.

وانتقل بورشاشن بعد طرح تمهيدي للحديث عن الدعامات والأسس التي يقوم عليها فعل التفلسف من استشكال وتوضيح المفاهيم، ومن حجاج واستقلال وإبداع فكريين، منوهاً بأهمية فعل التفلسف في التصدي للوثوقية، ومحاربة الغلو والانفتاح على مستجدات العلم.

وختم المحاضر كلامه بالحديث عن أهمية اليقظة الوجدانية في فعل التفلسف، منوهاً بموقف «هايدجر» في هذا الصدد، وهو الفيلسوف الذي جعل أساس التفلسف «إيقاظ حال وجداني»، بحيث يصبح فعل التفلسف تساؤلاً حياً وعراكاً مباشراً مع الأشياء نفسها، وليس معلومات مفصولة عن جذورها، إذ إننا عندما نسأل عن أشياء معينة، فنحن لا نقوم خارج الموضوعات التي نسأل عنها، ولكننا في خضم فعل التفلسف ننتمي إلى ما نسأل عنه، ومن هنا فالمهمة الأولى في بداية التفلسف هي العمل على إيقاظ حال وجداني أساسي يحمل تفلسفنا نحن الآن، ومن هنا تكمن دعوة الباحث إلى الحوار، باعتباره جوهر الممارسة الفلسفية، وهو ما نتعلمه من تاريخ الفلسفة الذي تأخذ جامعة محمد بن زايد على عاتقها مهمة تدريسه لطلبتها في مساق الفلسفة والأخلاق.