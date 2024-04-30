5 فعاليات متنوعة وثرية لمؤسسة بحر الثقافة في «أبوظبي للكتاب»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

جاءت مؤسسة بحر الثقافة في اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عبر برنامج ثقافي متنوع، تضمن خمس فعاليات: «الكتاب المسموع ثلاثي الأبعاد» تحدثت فيها لورا أبو أسعد، تقديم إيناس سليمان. و«أنسنة المدن: ارتباط البيئة المحيطة بالإبداع» تحدث فيها المهندس رشاد بو خش، تقديم الشاعر أحمد بالحمر، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة» تحدثت فيها ناعمة المنصوري، تقديم شيخة الحصان، وكلمة الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مؤسسة بحر الثقافة.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بندوة عن الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» بعنوان «الإبداع بين النقد والكتابة»، وأدارت الحوار مع الروائيين المشاركين الروائية آن الصافي. وفي موضوع «أنسنة المدن»، تحدث المهندس رشاد بوخش، مشيراً إلى تاريخ ظهورها، واستعرض أهم المعايير والمؤشرات في قياس وتقييم أنسنة المدن، وأوضح مدى تأثير أنسنة المدن على جودة الحياة، وتحقيق أمن المجتمع ورفاهيته. وتطرق إلى مستوى المدن العربية بوجه عام، مبيناً أين نجد الوضع المثالي أو الأقرب إلى المثالية، وما هي المرافق الرئيسة التي يجب أن تتوافر حول السكن، وكيف تحافظ أنسنة المدن على البيئة والثقافة والتقارب بين فئات المجتمع؟ إضافة إلى التحديات التي تواجهها. وختم حديثه بتصور رؤى المستقبل لهذا المنظور، وكيف تتم توعية المجتمع بهذا المفهوم، ليسهم في استدامته؟

تمكين المرأة

في الجلسة الثالثة وحول السياسة الوطنية لتمكين المرأة، تقدمت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعم سموها للمرأة الإماراتية، وأشارت إلى السياسة التي أطلقتها سموها لتمكين المرأة 20 - 23، تحت شعار مشاركة المرأة، في التأثير بجميع المسارات بتأسيس جودة الحياة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تابعت المرأة عملها في جميع حقول العلم والأدب والثقافة ومؤسسات العمل في الدولة وفي القطاع الخاص.

أضواء الثقافة

في الجلسة الرابعة، تحدثت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، قائلة: مرحباً بكم في أبوظبي، حيث تتألق أضواء الثقافة بين صفحات الكتب وتدفق الكلمات، ويتنفس العقل المعرفة. أهلاً بكم في جناح مؤسسة بحر الثقافة، حيث نفكر ونتحاور ونبني معاً رؤيتنا نحو حياة غنية بالمعرفة، وذلك من أجل التطور المعرفي للمجتمع الإماراتي، وتعزيزاً لرؤية قيادتنا الحكيمة. وأكدت الشيخة روضة، في كلمتها، حرص مؤسسة بحر الثقافة على أن تكون أجندة المؤسسة الثقافية في معرض الكتاب متنوعة ومتناسقة مع التغييرات الثقافية والفكرية، وأن تكون المرأة الإماراتية حاضرة بدورها الفاعل، مستلهمين مسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، متمنية أن يكون إبحار المؤسسة هذا العام حلماً واعياً نحو بناء واقع جديد وحداثي متنور بالمعرفة.