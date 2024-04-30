«منظمة كُتّاب العالم» تقلّد عادل خزام الميدالية الذهبية

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب حفل تقليد الشاعر الإماراتي عادل خزام بالميدالية الذهبية لفوزه بالجائزة الأولى في فئة النثر الأدبي عن كتابه «بريد الفيلسوف» من قبل منظمة كُتّاب العالم، حيث قامت رئيسة المنظمة الشاعرة الروسية مارغريتا آل بتسليمه شهادة الدبلوما مع الميدالية على هامش فعاليات المعرض.

وبهذه المناسبة، قالت مارغريتا آل: «باسم منظمة كُتّاب العالم World Organization of Writers (WOW) وباسم مهرجان أوراسيا الأدبي، يسعدني أن ألتقي الشاعر والكاتب عادل خزام، كواحد من رموز الأدب في الإمارات، وأن أهديه الميدالية الذهبية في النثر، تكريماً له، وتقديراً لكتابه الاستثنائي (بريد الفيلسوف) الذي يسرني الإعلان عن صدوره قريباً عن دار نشر LIFFT في موسكو من ضمن السلسلة الذهبية لإصدارات الدار. أنا سعيدة بلقائه شخصياً في أبوظبي، وأتمنى أن تكون هذه الاحتفالية بداية لتعاون مثمر للمنظمة مع أدباء الإمارات ومؤسساتها الثقافية».

وأضافت: «المنظمة تحظى بدعم من جمعية الشعوب الأورواسيوية المسجلة في الأمم المتحدة و(اليونيسكو)، وتسعى إلى بناء جسور للتواصل بين أدباء وكُتَّاب العالم، ونهدف في العام المقبل إلى نقل مؤتمرنا إلى دولة الإمارات».

بدوره، أعرب الشاعر عادل خزام عن سعادته بهذه الجائزة، لافتاً إلى أنها «تعبّر عن مستوى تطور الأدب الإماراتي وقدرته على الوصول إلى العالمية»، منوهاً في الوقت نفسه بأهمية الأدب، باعتباره عنصراً جوهرياً في بناء القوة الناعمة. وأهدى خزام هذا الفوز إلى دولة الإمارات التي أسهم مناخها الثقافي المنفتح في تأسيس أجيال واعية من الأدباء القادرين على توصيل رسالة الإمارات الثقافية إلى العالم.