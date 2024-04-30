«أناسي» تشارك في «أبوظبي للكتاب» ببودكاست «مروة»

أبوظبي (وام)

شاركت «أناسي» للإعلام في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب «بودكاست من أبوظبي»، بتسجيل حلقات حية مباشرة من الموسم الثاني لبودكاست «مروة» يتضمن عرضاً درامياً مباشراً لأجمل قصص المقامات الأدبية، بحضور نجلي الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، والشيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان.

قالت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد تظاهرة واحتفالية ثقافية مهمة، وإن دوره لا يقتصر على استضافة دور نشر من جميع أنحاء العالم، وإنما أيضاً تنظيم فعاليات ومحاضرات وندوات تطرح مواضيع وقضايا ثقافية تستعرض تجارب ووجهات نظر النخبة من المثقفين.

وأضافت: تهدف مشاركتنا إلى إتاحة الفرصة لجمهور وزوار المعرض لحضور تسجيل حلقات حية مباشرة من الموسم الثاني لبودكاست مروة «المقامات»، ومن ثَم مشاهدة وسماع عمل درامي حي تؤديه مجموعة من الممثلين المحترفين بعيداً عن الإطار المألوف للمدونات الصوتية، ونسعى إلى تقريب اللغة العربية الفصيحة غير المتداولة من الجمهور، وإذابة جبل الجليد بين الجمهور والمقامة كنص أدبي دسم يوصف أحياناً بصعوبة فهمه، إلى نص حي ولغة يسهل تقمصه تمثيلياً وأدائه والتعبير عنه، وتقديم عمل مسرحي بأسلوب ورؤية معاصرة، إضافة إلى إتاحة فرصة للجمهور للتفاعل مع البودكاست وفريق الممثلين من خلال أداء مقطع درامي بأصواتهم، ما يخلق جسراً من التواصل في جو من الطرافة والتلقائية.

وأعربت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، عن الشكر الجزيل لمركز أبوظبي للغة العربية، وجميع القائمين على تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، على استضافة فعالية «أناسي»، التي تسعى إلى تعزيز وجود اللغة العربية على منصات البودكاست العالمية عبر واحدة من أهم وسائل الإعلام الجديد.