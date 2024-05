الفيّ المرزوقي.. أحلام إبداعية كبيرة

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

يلعب والدا الفيّ المرزوقي دوراً مهماً ومُلهماً في تغذية فضولها ودعم تطورها الأكاديمي ومهاراتها الشخصية، حيث إنهما يزودانها بإمكانية الوصول إلى الكتب والمواد التعليمية وفرص التفاعل مع العالم من حولها. والدا الفيّ حريصان على أن يكونا ضمن سياق نشاطها التعليمي، ساعيين إلى توفير البيئة المحفزة لمواصلة الفيّ التعلم والمعرفة والنمو بمهاراتها الإبداعية. وهذا الدور الكبير من الأسرة جعل الفيّ المرزوقي، البالغة من العمر خمسة أعوم ونصف العام، تنال شهادة أصغر ناشرة ورسامة لقصص الأطفال في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وعلى المستوى الأكاديمي، استطاعت الفيّ الحصول على شهادات عدة من مدرستها في مادة اللغة العربية، كما نالت من مدرستها شهادات في مجال الرياضة والجمباز، وحب الاستكشاف والتحدي لدى الفيّ جعلها اليوم تتجاوز مراحل النجاحات السابقة، وتعكف على دراسة تصميم الأزياء وخياطتها بنفسها وتتعلم برمجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقد أطلقت علامتها التجارية لتصميم أزياء الأطفال Tell and Tale By Alfai 3.

وقالت الفيّ المرزوقي: إن زيارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الـ33، إضافة حقيقية للزائر، وتوسع من مدارك الشخص منا وتضيف إلى مخيلته الأفكار التي تؤهله للإنتاجية والإبداع والأعمال القادمة، مؤكدة أن مثل هذا المعرض يجعلنا أمام قامات فكرية ثقافية كبيرة، تزرع في داخلنا الحماس لأن نكون مثلهم في يوم من الأيام، وهذا ما يجعلني أحرص على زيارة هذا المحفل الثقافي الدولي للاطلاع على أفكار الآخرين، وكل ما هو جديد يحمسني للاستمرارية في الكتابة والإبداع.

وبالنسبة لقصتها التي دخلت موسوعة غينيس، أشارت الفيّ المرزوقي: «القصة جاءت بعنوان (الأرنب الضائع)، وتحكي في مضمونها عن الصداقة والترابط الذي يحمله الأطفال فيما بينهم، والاهتمام بمشاعر بعضهم بعضاً، كما تحمل رسالة الرحمة وحب الحيوانات والاهتمام بها».