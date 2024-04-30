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في «أبوظبي للكتاب».. نسخة صينية نادرة من القرآن الكريم

في «أبوظبي للكتاب».. نسخة صينية نادرة من القرآن الكريم
1 مايو 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تعرض دار بيع الكتب النادرة الرائدة في لندن، بيتر هارينجتون، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، مجموعة استثنائية من المخطوطات النادرة، تتضمن نسخةً صينيةً من القرآن الكريم مكتوبة بأسلوبٍ غير معتاد تعود إلى القرن السابع عشر الميلادي.
تعود المخطوطة القرآنية للفترة ما بين أواخر عهد أسرة مينغ وأوائل عهد أسرة تشينغ، وتتألف من ثلاثين مجلداً مزخرفة بشكلٍ جذاب، وهي نموذجٌ مهمٌ من الكتب الإسلامية التي ازدهرت طباعتها في الصين آنذاك باستخدام النمط الصيني للخط العربي. تشير النسخة الفريدة من القرآن الكريم إلى حركة التبادل الثقافي النشطة بين شرق وغرب آسيا خلال فترة النهضة، وسيتم عرضها للبيع بقيمة 300 ألف درهم.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
لندن
القرآن الكريم
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