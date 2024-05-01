وفد «العربية للمسرح» في زيارة لسلطنة عُمان

الشارقة (الاتحاد)

قام الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، يرافقه مدير الإدارة العامة ناصر آل علي ومدير التدريب والتأهيل والمسرح المدرسي غنام غنام، بزيارة إلى مسقط عاصمة سلطنة عُمان، في إطار التحضيرات الخاصة بتنظيم الدورة الـ 15 من مهرجان المسرح العربي، والتي تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان والجمعية العُمانية للمسرح. في إطار زيارة العمل هذه التقى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح والوفد المرافق، وكيل الثقافة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، وحضر اللقاء مدير عام مساعد الفنون في الوزارة إبراهيم بني عرابة، ورئيس الجمعية العُمانية للمسرح الفنان عماد الشنفري، وعدد من المعنيين من الطرفين.وقد رحب وكيل الثقافة بتنظيم «الهيئة» مهرجانها الهام في سلطنة عُمان التي تتوق لهذا الاحتضان، مثمناً جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، في خدمة الثقافة عامة والمسرح على وجه خاص. الأمين العام للهيئة العربية للمسرح نقل لسعادته وللمسرحيين العُمانيين تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومباركته الكريمة لتنظيم الدورة الـ 15 من المهرجان في مسقط، حيث يعمل الجميع على تحقيق دورة مميزة تليق بجهود وطموح المسرحيين في السلطنة، بما يحقق التقدم للأمام في خدمة المسرح العربي الذي تعمل «الهيئة» من أجله. وقد أبدى وكيل الثقافة استعداد الوزارة والمسؤولين في سلطنة عُمان، الاستعداد لتوفير كل السبل الكفيلة بإنجاح المهرجان ليكون درّة في عِقد دوراته. الجدير بالذكر أن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح والوفد المرافق، قد التقى إبراهيم بني عرابة مدير عام مساعد الفنون ولفيفاً من المساعدين، بحضور رئيس الجمعية العمانية للمسرح، حيث تم تدارس كل الخطوط الأساسية التي تكفل تنظيم دورة لها طابعها الخاص، حيث يتكاتف المسؤولون في عُمان والمسرحيون والأطياف الثقافية كافة من أجل ذلك. ورفقة مجموعة عمل من الجمعية العُمانية للمسرح، قام وفد الهيئة العربية للمسرح بتفقد المرافق المسرحية والفندقية، ووضع الملامح الأساسية للبرامج وآليات العمل لضمان حسن تنظيم هذه الدورة، وعقد الجانبان اجتماعات متصلة ومشاورات معمقة في هذا الصدد.الأمين العام إسماعيل عبد الله، صرح في ختام هذه الزيارة بقوله: لقد لمسنا الروح العالية والإيجابية والاستعداد الكبير من وكيل الثقافة ومدير عام مساعد الفنون ومجلس إدارة الجمعية العُمانية للمسرح، مما يبشر بأن الدورة الخامسة عشرة في سلطنة عُمان ستتميز بالحضور الثقافي والإبداعي في عمان ليأخذ مكانته التي يستحقها في المشهد المسرحي العربي والعُمانيون مستعدون لتقديم أبهى صورة لعُمان، كما ستعمل «الهيئة» على تحديث وتطوير آليات عمل المهرجان، وإعلان كافة التفاصيل خلال فترة قصيرة، وإنني لواثق أن المسرحيين العرب سيقدمون جواهر إبداعهم في بلد عربي يحتوي على كنوز من الفنون والثقافة والجمال