الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع في مصر

«الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع في مصر
1 مايو 2024 19:07

عجمان (الاتحاد) 
وصل وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية إلى جمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، بهدف الإشراف على تنفيذ مجموعة من المشاريع ونقل الصورة الواقعية إلى المتبرعين من الميدان مباشرة، إلى جانب تفقد احتياجات عدد من المناطق، وكذلك الأسر الفقيرة ودعم الحالات المرضية الصعبة.وقال الدكتور خالد الخاجة: تفقدنا سير عمل مجموعة من المشاريع الخيرية كالمساجد والآبار ومحطات تحلية المياه وغيرها من المشاريع والمبادرات، التي يتم تنفيذها بعطاء أصحاب الأيادي البيضاء، وضعوا ثقتهم بهيئة الأعمال الخيرية العالمية.
وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات عام 2024 والتي شملت السنغال وموريتانيا والنيجر وقرغيزيا، وتقسم إلى مرحلتين، مرحلة إشرافية على المشاريع الحالية، ومرحلة تفقدية لاحتياجات المناطق السكنية والأسر المتعففة بالتزامن مع حملة الصيف لهذا العام، والتي تنطلق في منتصف شهر مايو الحالي.

أخبار ذات صلة
شراكة بين «أدنوك» و«جي42» و«بريسايت»
وفد «العربية للمسرح» في زيارة لسلطنة عُمان
آخر الأخبار
شراكة بين «أدنوك» و«جي42» و«بريسايت»
اقتصاد
شراكة بين «أدنوك» و«جي42» و«بريسايت»
اليوم 19:09
«الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع في مصر
علوم الدار
«الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع في مصر
اليوم 19:07
وفد «العربية للمسرح» في زيارة لسلطنة عُمان
التعليم والمعرفة
وفد «العربية للمسرح» في زيارة لسلطنة عُمان
اليوم 19:06
سفارة الإمارات في مسقط تهيب بمواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بتوخي الحيطة بسبب المنخفض الجوي
علوم الدار
سفارة الإمارات في مسقط تهيب بمواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بتوخي الحيطة بسبب المنخفض الجوي
اليوم 19:03
طاقم إماراتي يُدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي
الرياضة
طاقم إماراتي يُدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي
اليوم 18:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©