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محطات وذكريات في حياة إسعاد يونس

إسعاد يونس وعامر بن جساس خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
2 مايو 2024 02:25

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تطرقت الممثلة والإعلامية إسعاد يونس إلى أبرز المحطات في حياتها، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الذي تستمر فعالياته حتى 5 مايو الجاري، ضمن جلستين أقامتهما مساء أول من أمس، الأولى من تنظيم مؤسسة بحر الثقافة، بعنوان «زي ما بقولك كده»، وأدارها الإعلامي عامر بن جساس، والأخرى حوار مفتوح مع زوار المعرض، أدارته الإعلامية أميرة محمد.
إسعاد يونس الملقبة بـ «صاحبة السعادة»، التي امتدت مسيرتها الفنية والإعلامية لأكثر من 40 عاماً، تحدثت عن فلسفتها الخاصة حول السعادة، مؤكدة أن السعادة الحقيقية لا تأتي من الماديات والشهرة، بل من العطاء وتقديم المساعدة للآخرين، مشددة على أهمية التسامي، الصفة التي تستعين بها لمواجهة صعوبات الحياة والتحديات التي تمر بها، سواء العملية أو الشخصية.
ودعت إسعاد النساء بضرورة التمسك بالحياة والدخول في خوض تجارب جديدة بغض النظر عن العمر. وقالت: «السعادة هي الرضا والتسامح، والتسامي فوق المشكلات التي يستسلم لها بعض النساء، فتعوق مسيرتهن».  

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
معرض أبوظبي للكتاب
الإمارات
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