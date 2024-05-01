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اعتماد «الدفع الرقمي» لشراء الكتب في «أبوظبي للكتاب»

اعتماد «الدفع الرقمي» لشراء الكتب في «أبوظبي للكتاب»
2 مايو 2024 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي، وانطلاقاً من تركيزها على استخدام أحدث التقنيات، حرص مركز اللغة العربية الجهة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب على توفير آلية «الدفع الرقمي» لزوار الحدث، وهو نظام يطبق للمرة الأولى في العالم العربي، وبذلك يكون «أبوظبي الدولي للكتاب» في دورته الـ33، أول معرض للكتاب خالٍ من الدفع النقدي، من خلال جهاز تم تصميمه وبرمجته خصيصاً للمعرض، ويعتمد على أجهزة متصلة بشبكة الدفع مع البنوك من خلال البطاقات الإلكترونية التي يستخدمها الزوار للدفع أو نظام «آبل باي» وغير ذلك من طرق الدفع، وهو ما يمكن المشتري من إتمام عملية الدفع من خلال الأجهزة المتوافرة في قاعات المعرض. 
وفي حال كان الزائر يحمل المال النقدي فقط، فبإمكانه أن يودعه في الجهاز، ومن ثم يحصل على بطاقة معبئة برصيد يعادل قيمة المبلغ المالي الذي تم إيداعه، وبالتالي يمكنه دفع قيمة الكتب من أي جهاز متوافر في المعرض، وإن لم يشترِ الزائر بكل الرصيد الذي أودعه في البطاقة، بإمكانه استعادة بقية المبلغ بشكل نقدي من الجهاز الذي تم فيه تبديل النقود بالبطاقة.

الدفع الرقمي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
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