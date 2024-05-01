نهيان بن مبارك يزور معرض «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ 33، حيث تفقد معاليه العديد من الأجنحة الإماراتية والدولية المشاركة بالمعرض. كما افتتح معاليه الجناحَ المخصص لفعاليات وأنشطة مهرجان «إشراقات»، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش ضمن فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، ورافقه عدد كبير من الكتاب والمبدعين المشاركين بالمهرجان، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش. ووجه معاليه بأهمية أن تصل رسالة المهرجان التي تؤكد أهمية التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية من أجل الوصول إلى مجتمع محلي وعالمي يستطيع التقدم والازدهار، مثمناً دور المبدعين في هذا المجال.



منصة معرفية

وزار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جناح جمهورية مصر العربية «ضيف الشرف» للدورة الحالية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وجناح الأديب والروائي الكبير نجيب محفوظ «الشخصية المحورية» لهذه الدورة.

وقال معاليه: إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب سيظل أحد أهم المنصات العالمية والإقليمية للمعرفة والثقافة، مؤكداً أن العدد الكبير من دور النشر المحلية والعربية والعالمية المشارِكة، والتي تصل إلى نحو 1350 دار نشر من 90 دولة، تعكس مكانة دولة الإمارات في تعزيز النشر والثقافة العربية واحتضانها أهم وأبرز الفعاليات الأدبية والفكرية الرائدة في العالم العربي والعالم.

وأشاد معاليه باحتضان معرض أبوظبي الدولي للكتاب لمهرجان إشراقات، باعتباره مهرجاناً معرفياً عالمياً يركز على أهمية الثقافة والمعرفة والمنجز المعرفي للمبدعين العرب والعالمين في تعزيز القيم الإنسانية الراقية، وفي القلب منها التسامح والأخوة الإنسانية، مثمناً التعاون بين وزارة التسامح والتعايش وإدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب في هذا المجال.

وعبر معاليه عن سعادته الكبيرة بالانطباع الرائع لدى المبدعين والناشرين عن المعرض وأهميته لهم، وبحجم الإقبال على المعرض، وهو ما يؤكد ثقة الجمهور به كحدث ثقافي ومعرفي سنوي.



فعاليات متنوعة

شهدت فعاليات وبرامج مهرجان «إشراقات»، إقبالاً كبيراً من جانب طلاب المدارس الحكومية والخاصة وأولياء الأمور، خلال الفترة الصباحية والذين ازدحم بهم جناح إشراقات، وشملت الأنشطة الصباحية جلسة تفاعلية باللغة الإنجليزية شارك بها عدد كبير من طلاب المدارس وتحمل عنوان «Emotions and feelings»، وركزت الجلسة على العواطف والمشاعر الإنسانية، وكيف يمكن أن يحولها الصغار إلى طاقة إيجابية تساعدهم على التفاعل مع الآخرين، وتحقيق أهدافهم.

كما ضم البرنامج عرض الدمى الذي يحمل عنوان «لنحلق معاً إلى عالم الخيال»، ونفذته ضحى خصاونة، ودينا نصر، وتناول العديد من الرسائل المتعلقة بالمعرفة والتسامح.

أما «وقت الحكاية» مع الكاتبة سحر نجا محفوظ، فتناول أسس الحوار الذي يصنع التسامح لطلاب مدارس الحلقتين الأولى والثانية، فيما تناول «وقت الحكاية» باللغة الإنجليزية موضوع «أبطال البيئة»، وقدمه كل من «Colete Barr & Leona Anne»، كما كان «لإشراقات الذكاء الاصطناعي» مكاناً ضمن برنامج اليوم الأول من خلال «هيا نصنع ربوتنا الخاص» وقدمها خبير الذكاء الاصطناعي محمد زياد لطلاب الحلقة الثالثة، وتناول فيها أهمية الذكاء الاصطناعي، كما ضم البرنامج ورشة فنية بعنوان «الألوان تزين إشراقات» نفذتها الفنانة حصة المهيري.

أما الفترة المسائية من «إشراقات»، فضمت العديد من الجلسات والندوات والحلقات النقاشية، ومنها لقاء مع الدكتور عبدالله الشرهان، وحاورته الدكتورة لمياء توفيق، أما «إشراقات نقاشية»، فتناولت «أثر المعرفة في تعزيز التسامح»، وقدمها الكاتب والرياضي كريستيان وليم، وأدارت الجلسة الدكتورة زينب القيسي، فيما استضافت «إشراقات جماهيرية» الروائي العربي جلال برجس الذي تناول الرواية العربية بين الهوية والقيم.