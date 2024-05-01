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حاكم الشارقة يشهد إطلاق النسخة الـ16 من جائزة «اتصالات» لكتاب الطفل

حاكم الشارقة خلال إطلاق جائزة اتصالات لكتاب الطفل
2 مايو 2024 02:25

الشارقة (وام)

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إطلاقَ النسخة الـ 16 من جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي يُشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.
جاء ذلك خلال زيارة سموه جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ترافقه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليَافِعِين، وعبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام «إي آند الإمارات» في المناطق الشمالية، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين. واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى شرح حول أبرز فئات الدورة الجديدة للجائزة، التي تتوزَّع على خمس فئات، هي «الطفولة المبكرة»، و«الكتاب المصور»، و«كتاب ذو فصول»، و«كتاب اليافعين»، و«كتاب الشعر»، وهي الفئة المتجددة التي تُطرح كل عامين، والخاصة بالدورتين 15 و16 من الجائزة.
ودَعَت الجائزةُ صُنَّاعَ كتب الأطفال واليافعين إلى التقدُّم بمشاركاتهم حتى 31 أغسطس المقبل.
وسيتمُّ الإعلان عن الفائزين خلال الدورة المُقْبِلَةِ من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.

جائزة اتصالات لكتاب الطفل
الإمارات
الشارقة
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
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