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وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ جولة في منطقة المحيط الهادئ

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك
2 مايو 2024 18:57

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أستراليا، مساء اليوم الخميس، في مستهل جولة في منطقة المحيط الهادئ تشمل أيضا نيوزيلندا وفيجي.
وهبطت طائرة بيربوك في مدينة أديلايد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا.
وتعتزم بيربوك لقاء وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، غدا الجمعة، وزيارة مركز متخصص في الأمن السيبراني وموقع للبحرية الأسترالية في أديلايد.
ومن المقرر أن تتوجهوزيرة الخارجية الألمانية من أديلايد، إلى نيوزيلندا مساء الجمعة، ثم إلي جزيرة فيجي في جنوب المحيط الهادئ، يوم الأحد، لتصبح بذلك أول وزيرة خارجية ألمانية تزور هذه الدولة الجزيرة.
كانت بيربوك أشارت، قبل مغادرتها برلين، إلى أن المنطقة باتت تتمتع بأهمية متزايدة بالنسبة لألمانيا لأسباب استراتيجية واقتصادية، وبخاصة في ظل وجود نزاع بشأن المياه في هذه المنطقة.

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المصدر: د ب أ
أنالينا بيربوك
المحيط الهادي
المحيط الهادئ
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