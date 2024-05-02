«حكماء المسلمين» يستعرض في «أبوظبي للكتاب» دور الشباب في صناعة السلام

أبوظبي (وام)

نظم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ندوة بعنوان «الشباب في مسيرة مجلس حكماء المسلمين»، قدمها خريجو منتدى شباب صناع السلام، الذي أطلقه المجلس ضمن مبادراته الهادفة إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم، لدعم الجهود العالمية في صناعة السلام، وتعزيز التعايش الإنساني وبناء جسور التواصل والحوار مع الآخر.

واستعرض خريجو منتدى شباب صناع السلام، مسيرة مجلس حكماء المسلمين في نشر قيم التسامح وتعزيزها والأخوة الإنسانية، وتفعيل دور قادة الأديان ومختلف شرائح المجتمع في الجهود العالمية لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجهها الإنسانية، لاسيما فئة الشباب.

وأكدوا أن الدور الرائد الذي يقوم به المجلس في رعاية الشباب وتمكينهم ودعمهم في مختلف المجالات، وفي مجال صناعة السلام، وترسيخ ثقافة التنوع والتعددية، أسهم في مساعدتهم على الانفتاح على الآخر وفهم قيم التعايش والتفاعل الإيجابي مع المجتمعات والشعوب المختلفة.

صناع السلام

يذكر أن مجلس حكماء المسلمين أطلق النسخة الأولى من منتدى شباب صناع السلام في لندن عام 2018، حيث نظمها بالشراكة مع الأزهر الشريف، وأسقفية كانتربري، في حين أُقيمت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى في شهر يوليو 2023 في مدينة جنيف بسويسرا، بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، حيث شارك في كل نسخة من النسختين 50 شابّّا وشابة من مختلف أنحاء العالم.