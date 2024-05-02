3 رؤى تشكيلية تعانق الكتاب الورقي

سعد عبدالراضي (أبوظبي)

معرض تشكيلي نابض بالحياة يحلق في أبوظبي للكتاب بدلالات عدة، أولها، أنه يجسد التكامل بين الشخصية الإماراتية المصرية، والدلالة الثانية أنه يعكس كون مصر ضيف شرف نسخة هذا العام، أما الدلالة الثالثة فتكمن في باب المعرض التشكيلي المفتوح على دار نشر تعرض الكتاب الورقي، وجاءت الدلالات الثلاث حاملة ثلاث رؤى لثلاثة فنانين، وهم الإماراتية ميرة القاسم، والمصريان وليد علاء الدين وحسن ذكي، وتكمن السمة الرئيسة التي تجمعهم أن الثلاثة ممن يُطلق عليهم في أدبيات المجال «أصحاب فنون»، إذ تجمع تجاربهم الإبداعية بين أشكال مختلفة من التعبير بالشعر والقصة والرواية والموسيقى، بينما يجد المتأمل في اللوحات المشاركة في هذا العرض أن كل لوحة تُخفي كلمة أو نغمة أو قصيدة أو شخصية من رواية أو قصة ترغب في التواصل معه

والكاتبة والشاعرة والرسامة الإماراتية ميرة القاسم عملت في أكثر من مؤسسة إعلامية آخرها كان مجلة «المرأة اليوم»، وجريدة الرؤية.

وكتبت مقالات أسبوعية في صحيفة الاتحاد، وصحف أخرى، شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية في الدولة وخارجها. وغنى من كلماتها الفنان عبدالله بالخير، ولحن كلماتها وغناها الفنان خالد الشيخ، والفنان محمد اليافعي، والفنانة غالية بنعلي، أما حسن زكي فهو فنان تشكيلي وشاعر وملحن مصري لحن للعديد من نجوم العالم العربي، منهم علي الحجار، وحنان ماضي، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم. وألّف ووضع موسيقى «سلسلة عابرون» -أفلام تسجيلية، وفيلم «أبو الفصاد»- روائي، كما وضع ألحان أكثر من 20 عرضاً مسرحياً، ومثّل مصر لأكثر من مرة في مهرجانات أووربيّة. وله أربعة دواوين شعر بالعامية المصري. وله قيد النشر (نظريّة التفكير). كما نظم ثلاثة معارض تشكيلية منفردة، وشارك في عدد من المعارض المشتركة المصرية والعربية.

أما وليد علاء الدين فشاعر وكاتب ورسام مصري، حاصل على ماجستير الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة. شغل عدة مناصب بالصحافة الثقافية العربية، ويعمل حالياً مستشاراً لمركز أبوظبي للغة العربية.

من مؤلفاته في الرواية: ابن القبطية، كيميا، الغميضة. والمسرح: 72ساعة عفو، البحث عن العصفور، مولانا المقدم، وشي ف وشك. وفي الشعر: تردني لغتي إلى، وتفسر أعضاءها للوقت، وفي أدب الرحلة: خطوة باتساع الأزرق. وله كتب في النقد الثقافي والأدبي.

كما أنه حاصل على عدة جوائز أدبية منها جائزة ساويرس، وجائزة الشارقة للإبداع العربي في المسرح، وجائزة غانم غباش باتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وجائزة أدب الحرب المصرية، أخبار الأدب للقصة القصيرة. وأقام مؤخراً معرضه التشكيلي الأول تحت عنوان، «دوائر الهامش» في بيت السناري، بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.