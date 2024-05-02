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نهيان بن مبارك يزور جناح «تريندز» بمعرض أبوظبي للكتاب

نهيان بن مبارك خلال زيارته جناح تريندز بالمعرض وفي استقباله محمد العلي (من المصدر)
3 مايو 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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في اليوم الثالث من مشاركة «تريندز» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، حظيَ الجناح بزيارة كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي توقّف عند إصدارات المركز، وما يحويه من نِتاج بحثي، مشيداً بجهود «تريندز»، وحضوره الفاعل في الأنشطة والفعاليات الثقافية العالمية.
وبحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو، دشّن «تريندز» كتابه الثاني عشر من موسوعة الإخوان المسلمين، بعنوان: «جماعة الإخوان المسلمين.. نبذ التسامح وإقصاء المختلف»، وقام باحثو «تريندز» بتوقيع نسخٍ منه، في جناحه المشارك حالياً في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وقد أشاد الجميع بجهود «تريندز» البحثية، وإعداده موسوعة باتت تشكّل مرجعاً لكل مهتم وباحث.

ندوة تمويل الإرهاب
من جانب آخر، أكد أكاديميون وخبراء أن تمويل الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً على الأمن والسّلم العالميين، ويغذّي أعمال العنف والتطرف، ويُعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويهدّد حياة الأبرياء، مشدّدين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحته، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورته.
جاء ذلك، في ندوة علمية نظّمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضمن برنامج فعالياته العلمية والمعرفية المصاحبة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، تحت عنوان «تمويل الإرهاب.. تطور المصادر وآليات المواجهة»، بمشاركة خبراء وأكاديميين من فرنسا ودولة الإمارات، حيث أكدوا أن الإرهاب ورمٌ خبيث في المجتمعات، واستئصاله يجب أن يكون من جذوره التي تتمثّل في التمويل.
بدأت أعمال الندوة بكلمة افتتاحية للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، رحّب فيها بالحضور، مشدّداً على أهمية هذه الندوة، مؤكداً فيها خطورة ظاهرة تمويل الإرهاب على الأمن والسِّلم العالميين، مشيراً إلى أن موضوع تمويل الإرهاب هو أحد المواضيع الملحّة التي يواجهها العالم اليوم.
وطالب الدكتور العلي بضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحتها، لافتاً النظر إلى أهمية دور مراكز البحوث والفكر في تتبّع واستقصاء شبكات تمويل الإرهاب العابرة للحدود، ومحاولة مدّ الجهات الفاعلة بكل جديد في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتوعية بخطر هذه الممارسات على أمن المجتمعات واستقرارها.
قدّم الندوة الباحث صقر الشريف، مدير إدارة التدريب في «تريندز»، وأدارها الباحث عبدالعزيز الشحي.

التجربة الفرنسية
عقِب ذلك، استهلت الندوة السناتور الفرنسية ناتلي جويله، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ضيف شرف جناح «تريندز» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام، وقدّمت عرضاً للتجربة الفرنسية في مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرةً إلى أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
بدوره، استعرض الدكتور مروان جاسم محمد إبراهيم، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في عجمان، النموذج الإماراتي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن دولة الإمارات حقّقت إنجازات كبيرة في هذا المجال.
وقدّم الدكتور صقر سيف بن أحمد النقبي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، مداخلةً أشار فيها إلى أن دولة الإمارات، تُعدّ من الدول السبّاقة في بناء منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، نظراً لتطوير عدد من الأنظمة الإلكترونية والإجراءات المؤسسية والإدارية التي تضمن تنفيذ القانون، وتحقيق الرقابة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
بدوره، قال السيد طارق البلوشي، مدير أول -قسم التحليل التشغيلي في وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، إن دولة الإمارات تلتزم بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها، مستندةً إلى استراتيجية واضحة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية كافة، كجهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية.
وضِمن أنشطة جناح مركز تريندز بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، أبرم المركز اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص«FAPPP»، وقّع الاتفاقية كلٌّ من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، والأستاذ عمرو وائل، نائب الأمين العام للاتحاد، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

محمد العلي
الإخوان المسلمين
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
نهيان بن مبارك
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
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