«مكتبة قصر الوطن».. كنز معرفي في صرح حضاري

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

تقع المكتبة ضمن قصر الوطن، الذي يعد من مقرات الرئاسة المعدودة على مستوى العالم، والتي تفتح أبوابها للجمهور، وتعد المكتبة وجهة أساسية ضمن هذا الصرح الحضاري في العاصمة الإماراتية، كما أنها تعد إضافة مميزة إلى سلسلة المكتبات العامة المنتشرة في إمارة أبوظبي، والتي تعمل على توفير مصادر المعرفة بأحدث الوسائل والتقنيات. وتتميز المكتبة بموقعها وسط القصر ذي التصميم المعماري الفريد من نوعه، وتضم أكثر من 50 ألف عنوان، وما يفوق 1900 كتاب نادر، ومقتنيات مهداة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان- ولي عهد أبوظبي - كما أنها تضم مقتنيات مركز أبوظبي للغة العربية.

ومكتبة قصر الوطن، التابعة لمركز أبوظبي للغة العربية، مكتبة متخصصة في اللغة العربية، حيث تهدف إلى حفظ وإثراء المكتبة بالكتب الأدبية وبحوث اللغة العربية لمختلف الفئات من المستفيدين لتلبية حاجات المستفيدين وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى بحث واختيار واقتناء كتب مناسبة لتخصص المكتبة واحتياجات المستفيدين وضمان إثراء المكتبات بمقتنيات رقمية لتوسيع نشر المحتوى وتسهيل الوصول إليه. كما أنها تعمل على إدارة فهرسة وتصنيف الكتب والمصادر المكتبية، والتأكد من تصنيفها وفق معايير الفهرسة والتصنيف الموضوعة، وتعزيز تجارب المستفيدين عن طريق تقديم خدمات مكتبية تسهل على المستفيدين الوصول إلى المصادر والكتب والتأكد من توافقها مع سياسات الخدمات، بالإضافة إلى أنها تعمل كذلك على استقطاب الزوار وتعزيز تجاربهم عن طريق استضافة وتنفيذ برامج وفعاليات ثقافية وتعليمية متخصصة ومتنوعة تهدف إلى تشجيع القراءة والمطالعة وتزيد وعي الزوار والمجتمع بمقتنيات ومصادر المكتبات المتخصصة. تحتضن مكتبة قصر الوطن مجموعة واسعة وشاملة من الكتب والمقتنيات المتخصصة باللغة العربية، بالإضافة إلى عدد من المقتنيات باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات، مما يتيح الفرصة أمام الجمهور لاختيار ما يناسبهم منها والتوجه إلى قاعة القراءة التي توفر بيئة مثالية للبحث والقراءة والكتابة، والاستمتاع بالإطلالات الخلابة على الحدائق والنوافير المائية الخارجية.

ركن المكتبات

يعرض ركن «المكتبات الرائدة» أبرز المكتبات الرائدة في العالم بهدف تسليط الضوء على التنوع الثقافي والمعرفي الذي تقدمه هذه المكتبات وتعزيز دورها الرائد في نشر الوعي وتعزيز حب القراءة والمطالعة في المجتمع. كما يُنظم الركن فعاليات ثقافية وورش عمل تهدف إلى توسيع آفاق الزوار وتشجيعهم على استكشاف ثروة الكتب والثقافة.

ويهدف الركن إلى استقطاب مكتبات عالمية للمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب والاستفادة من خبراتها وتجاربها، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات وشراكات وفتح آفاق التعاون المشترك والتبادل المعرفي في مجال المكتبات.

ويُعد ركن «المكتبات الرائدة» مكاناً مثالياً للمثقفين ومحبي القراءة لاكتشاف وتبادل المعرفة والثقافة، وتعزيز التفاعل الثقافي والأدبي في المجتمع.