«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يصدر كتاب «يوميات سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

صدر حديثاً ويعرض في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الـ 33 عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، كتاب «يوميات سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان»، يوثق الكتاب في أربعة مجلدات السيرة الحافلة بالعطاء وبالإنجازات للمغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «بداية نسأل الله الرحمة والمغفرة لفقيد الوطن، فقد تميزت حياة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بالعطاء الوطني والإنجازات الكبيرة، وإننا في الأرشيف والمكتبة الوطنية نثمن عالياً الجهود الوطنية الكريمة التي بذلها الشيخ طحنون، وهي تثري سيرته الحافلة بالإنجازات، إذ كان مرافقاً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما جعله ينهل من الخبرة العملية والمعرفية والحكمة التي عُرف بها المؤسس والباني، طيب الله ثراه. وبذلك تميزت سيرته ومسيرته بالعطاء والإنجاز، وصارت تتسم بطابع وطني مميز».

وأضاف: «إن المجلدات الأربعة توثق يوميات أربعين عاماً من حياة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان حافلة بالعطاء، إذ استطاع أن يكسب ثقة الشيخ زايد، وأن يكون ممن نهلوا من خبراته العملية والمعرفية، وتوّج عطاءه الوطني بجهوده الكريمة في مدينة العين، حيث شغل منصب ممثل الحاكم فيها، وفي هذه الفترة عُرف -رحمه الله- بقربه وتواصله الدائم والمباشر مع أهالي منطقة العين».

ويتابع آل علي: «ومن الواضح لمن يتتبع إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية أنه يوثق يوميات القادة العظام بدءاً بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك إيماناً منا بأن هذه اليوميات ترسم ملامح قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ونهضتها وازدهارها، ومن شأنها أن تلهم الأجيال القادمة لكي يواصلوا حمل راية الوطن في ظل هدي وتوجيهات القيادة الرشيدة».



مادة تاريخية

ويتناول كتاب «يوميات سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان» الأحداث والنشاطات اليومية شاملةً مختلف المجالات: الاجتماعية، والاقتصادية، والإعلامية، والأمنية، والسياسية، والرياضية…إلخ، وهي جزء يسير من يومياته، مستقاه مما تنشره الصحف اليومية بحسبانها المصادر الأكثر مصداقية والأقرب- في جغرافيتها- إلى مواقع الأحداث ومواقع صناعة القرار، خاصةً فيما يتصل بتنفيذ السياسة العامة التي رسمتها وحددت ملامحها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشمل اليوميات الفترة الزمنية من عام 1966-2010م، وتحوي جميع اهتمامات المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ونشاطاته في مختلف مجالات الحياة، وتبيّن مدى التطور، والنمو، والتميز الذي حققته دولة الإمارات بأسلوب يقود الباحث إلى تبني النهج المقارن بين الثوابت التي تأسست عليها الدولة وطموحات سموّه، والإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع.

وهكذا تتحول المجلدات من سجل إخباري إلى مادة تاريخية توثّق أهم نشاطاته وإنجازاته.

وقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية الكتاب في أربعة مجلدات، وفي بداية كل مجلد فهرس لمحتوياته من السنوات، ثم مقدمة، ثم اليوميات، وفي نهاية كل مجلد فهرس تفصيلي شامل لجميع اليوميات، وصوّر تتعلق بهذه اليوميات.