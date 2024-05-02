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التعليم والمعرفة

«الشارقة للتراث» يستعرض 800 عنوان في «أبوظبي الدولي للكتاب»

«الشارقة للتراث» يستعرض 800 عنوان في «أبوظبي الدولي للكتاب»
2 مايو 2024 22:41

أبوظبي (وام)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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يشارك معهد الشارقة للتراث في النسخة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقام حالياً في مركز أبوظبي للمعارض، ويستمر حتى 5 من مايو الحالي، بأكثر من 800 عنوان في شتى مجالات التراث الثقافي.
وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إن إصدار هذا الكمّ النوعي من الكتب والمنشورات يندرج ضمن رؤية المعهد الثقافية الشاملة والمتكاملة والرامية إلى رفد الساحة الثقافية بنتاجات علمية قيّمة تراعي المعايير العلمية والضوابط الأكاديمية المتعارف عليها في مجال النشر، والتي تتّسق مع مشروع الشارقة الثقافي، وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السامية والرامية إلى بناء جسور المعرفة عبر الكتاب من خلال انتخاب عناوين شائقة ذات مضامين ثرية تسهم في بلورة الوعي الثقافي وإثراء المكتبة الإماراتية والعربية بالجديد والمفيد في الثقافة والتراث والإنثروبولوجيا والموضوعات ذات الصلة.
وأضاف أن المعهد يعمل على إثراء المشهد الثقافي والمكتبة الإماراتية والعربية بعناوين غنية ومتنوعة في مجالات الثقافة والفكر والتاريخ والإنثروبولوجيا وغيرها من المعارف في كل مناسبة، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعتبر الثانية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
ويصاحب مشاركة المعهد في فعاليات المعرض برنامج ثقافي متنوع يشتمل على سلسلة من المحاضرات والندوات التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين الإماراتيين بالإضافة إلى الورش التراثية التي تستقطب الأطفال واليافعين وتواقيع وإطلاقات لأحدث إصدارات المعهد.

معهد الشارقة للتراث
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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