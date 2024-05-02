الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للكتاب».. خبراء من ثلاث قارات يبحثون جهود دور النشر في صناعة السلام

ملصق معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024
2 مايو 2024 22:49

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الشارقة للتراث» يستعرض 800 عنوان في «أبوظبي الدولي للكتاب»
«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تشارك بجناح متميز في «أبوظبي للكتاب»
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

اجتمع خبراء نشر من ثلاث قارات «آسيا، أفريقيا، أوروبا» لمناقشة جهود دور النشر في ترسيخ التفاهم والحوار الإنساني وتبادل المعارف وتأريخ الحضارة البشرية في جلسة متخصّصة بعنوان «حديث القارات: النشر كصناعة سلام»، وذلك في إطار البرامج المهنية التي ينظّمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024.
أدارت الجلسة عائشة المزروعي مديرة إدارة الفعّاليات ومعارض الكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، بمشاركة كل من إيرنست أوبونج من شبكة الناشرين الأفارقة، ولي يو المساعدة التنفيذية لشركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير المنشورات «المجموعة المحدودة»، وميكاليس كالاماراس مستشار النشر في معرض ليماسول الدولي.
وطرح المشاركون مناقشات غنية حول دَور النشر كلغة عالمية للتواصل ومدى فعّاليتها في تحقيق رسالتها السامية ودوافع الناشرين لاختيار هذه المهنة ومتابعتها واختلاف أهدافهم من دولة لأخرى.
وتحدّث إيرنست أوبونج من شبكة الناشرين الأفارقة، عن دَور شركة الناشرين الأفارقة وتطوّرها، وتأسيس شبكة للناشرين والتواصل مع الناشرين في سبيل بناء الجسور بين الدول الأفريقية ومنها إلى العالم، وبالتالي زيادة عدد المواد الأدبية المنشورة.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
السلام
النشر
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتقبل تعازي حاكمي الشارقة وأم القيوين والممثل الخاص لسلطان عمان في وفاة طحنون بن محمد
علوم الدار
رئيس الدولة يتقبل تعازي حاكمي الشارقة وأم القيوين والممثل الخاص لسلطان عمان في وفاة طحنون بن محمد
اليوم 19:51
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن السرعات
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن السرعات
اليوم 17:13
شفيونتيك إلى نهائي مدريد
الرياضة
شفيونتيك إلى نهائي مدريد
اليوم 23:21
العراق إلى «الأولمبياد»
الرياضة
العراق إلى «الأولمبياد»
اليوم 23:14
جندي من الجيش النيجري على الحدود مع بوركينا فاسو
الأخبار العالمية
إرهابيون يفجّرون جسرا في الساحل الأفريقي
اليوم 22:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©