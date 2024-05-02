«أبوظبي للكتاب».. خبراء من ثلاث قارات يبحثون جهود دور النشر في صناعة السلام

أبوظبي (وام)

اجتمع خبراء نشر من ثلاث قارات «آسيا، أفريقيا، أوروبا» لمناقشة جهود دور النشر في ترسيخ التفاهم والحوار الإنساني وتبادل المعارف وتأريخ الحضارة البشرية في جلسة متخصّصة بعنوان «حديث القارات: النشر كصناعة سلام»، وذلك في إطار البرامج المهنية التي ينظّمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024.

أدارت الجلسة عائشة المزروعي مديرة إدارة الفعّاليات ومعارض الكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، بمشاركة كل من إيرنست أوبونج من شبكة الناشرين الأفارقة، ولي يو المساعدة التنفيذية لشركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير المنشورات «المجموعة المحدودة»، وميكاليس كالاماراس مستشار النشر في معرض ليماسول الدولي.

وطرح المشاركون مناقشات غنية حول دَور النشر كلغة عالمية للتواصل ومدى فعّاليتها في تحقيق رسالتها السامية ودوافع الناشرين لاختيار هذه المهنة ومتابعتها واختلاف أهدافهم من دولة لأخرى.

وتحدّث إيرنست أوبونج من شبكة الناشرين الأفارقة، عن دَور شركة الناشرين الأفارقة وتطوّرها، وتأسيس شبكة للناشرين والتواصل مع الناشرين في سبيل بناء الجسور بين الدول الأفريقية ومنها إلى العالم، وبالتالي زيادة عدد المواد الأدبية المنشورة.