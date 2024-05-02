وكالة أنباء الإمارات تشارك في جلسة نقاشية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» في جلسة نقاشية بعنوان «الإعلام وتعزيز الأخوة الإنسانية» نظمها مجلس حكماء المسلمين ضمن أجندة مشاركته في الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 بمركز أبوظبي الدولي للمعارض.

وأكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال الجلسة، أهمية دور الإعلام ومسؤولياته المؤسسية والمجتمعية في إثراء قيم التسامح والسلام والتعايش والوئام بين كل مكونات وأفراد المجتمع، ومواجهة خطابات التمييز والكراهية والتطرف والعنصرية.

ونوه إلى ما توليه قيادة وحكومة دولة الإمارات من اهتمام بالغ بتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والمُثل النبيلة المشتركة بين جميع شعوب العالم دون النظر إلى الأصل أو اللون أو العرق أو الدين أو العقيدة، مشيراً في هذا الصدد إلى العديد من المبادرات والبرامج الإنسانية الرائدة التي انطلقت من الإمارات إلى العالم أجمع.

القبول بالآخر

من جانبه، تطرق عبده جاد الله، رئيس إدارة التحرير في الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، إلى أهمية وجود برامج ومشروعات صحفية وإذاعية وتلفزيونية ورقمية تسهم إيجاباً وبشكل مستدام في ترسيخ الدور الجوهري والحيوي الذي يضطلع به الإعلام بمجال إعلاء قيم الاحترام والقبول بالآخر في ظل ما يشهده العالم من تجاذبات لاسيما مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وتوظيف قدراتها وأدواتها في إنتاج محتوى ذي توجهات سياسية وعقائدية تهدد الأمن الدولي واستقرار المجتمعات.