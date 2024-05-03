كِتاب من «ذهب» في «معرض أبوظبي»

أبوظبي (وام)

يقدم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ «33»، مطبوعات ومخطوطات ومقتنيات نادرة ومهمة، منها كتاب «غولدن هورس» المنحوت يدوياً بماء الذهب عيار 24 قيراطاً، ويفوق ثمنه 70 ألف درهم، وصُنع في إيطاليا، ويعتبر قطعة فنية فريدة من حيث الشكل والمحتوى، وغلافه مصنوع من الجلد الطبيعي ومغلف بالحرير وبصور لخيول راكضة منحوتة يدوياً من البرونز المطلي بماء الذهب عيار 24 قيراطاً.

كما تُعرض النسخة الأولى النادرة من كتاب «الجمل: تشريحه ونسبه وخطواته» لمصمم المناظر الطبيعية إيليا والتون للبيع، ويعد تحفة فنية في الدراسة التشريحية شُبّهت بتصوير الرسام جورج ستابس الشهير للخيول، وصدر هذا العمل الضخم والنادر عن الجمل عام 1865، وظهر تسع مرات فقط في مزاد علني، خلال القرن الماضي، ويُعرض للبيع بـ 45 ألف درهم.