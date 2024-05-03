اتفاقية لتسهيل توزيع الإصدارات الفائزة ب«جائزة اتصالات»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت شركة «منصة للتوزيع»، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، اتفاقية تفاهم تتيح للشركة الوصول إلى قائمة الكتب الفائزة بجائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظّمها المجلس، وتحظى برعاية «إي آند»، المجموعة الرائدة عالميًّا في التكنولوجيا والاستثمار، واستكشاف آفاق الدخول في شراكات لتوزيع هذه الكتب، بما يسهم في توفيرها لأكبر شريحة من الأطفال واليافعين داخل الإمارات وخارجها. وتم توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تتواصل فعالياته حتى 12 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، وتتيح الاتفاقية أمام «منصة للتوزيع» فرصة التواصل مع الناشرين الذين فازت إصداراتهم بجائزة اتصالات لكتاب الطفل منذ عام 2009 حتى الآن، لبحث آفاق الدخول في شراكات واتفاقيات معهم، لتوزيع الإصدارات الفائزة بالجائزة في مختلف منافذ التوزيع، بما في ذلك المكتبات والمتاجر والمهرجانات والمعارض والفعاليات التي تنظّمها الشركة أو تشارك فيها، والتي ستحرص خلالها على تخصيص ركن لترويج وبيع هذه الكتب بهدف تسهيل وصولها إلى القراء الصغار، والمدرسين، ومختلف شرائح الجمهور.



دعم انتشار الكتب

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في زيادة حضور جائزة اتصالات لكتاب الطفل ودعم انتشار الكتب الفائزة بها على مدار الدورات الماضية في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعزز من فرصة وصول الأطفال واليافعين إلى هذه الإصدارات التي تتميّز بجودة محتواها ورسوماتها وإخراجها وطباعتها، الأمر الذي يشجعهم على قراءة المزيد من الكتب، واكتشاف العالم الجميل للقراءة. وفي الوقت نفسه، تحقق هذه الاتفاقية هدف الناشرين والمؤلفين والرسامين بتوفر إصداراتهم في مواقع أكثر، وفي مختلف المعارض والفعاليات التي تشارك فيها شركة منصة للتوزيع».



أسواق جديدة

من ناحيته، أكد راشد الكوس، مدير عام شركة «منصة للتوزيع»، حرص المنصة على دعم الناشر الإماراتي والمحتوى العربي، إلى جانب تقديم التسهيلات لجميع الناشرين العاملين في دولة الإمارات، للوصول إلى أسواق جديدة وتوزيع إصداراتهم في مختلف نقاط ومنصات التوزيع، بما يسهم في جذب القراء، ووصول الكتب إليهم بطرق أسهل وأسرع، مشيراً إلى أنه من شأن التعاون مع الناشرين الفائزين بجائزة اتصالات لكتاب الطفل الإسهام في تحقيق انتشار أكبر لهذه الكتب التي استحقت التقدير لما تتميّز به من مستوى عالٍ من الجودة.