«مكتبة اتحاد الإمارات».. مقتنيات نادرة ودعم معرفي للكُتّاب والباحثين

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أنشئت مكتبة اتحاد الإمارات، تزامناً مع إنشاء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في عام 1994. وتُعَدُّ واحدة من أهم المكتبات المتخصِّصة في المنطقة؛ إذ توفِّر مجموعة من الأدوات التي تعمل على تمكين الباحثين من إنتاج المعرفة، وتقديم الدعم إليهم على المستويات المحليَّة والإقليميَّة والعالميَّة، عبر مجموعاتها ومواردها، التي جُمِعت وعُولِجت على مدى أكثر من 30 عاماً.

وتُركِّز المكتبة في بناء مجموعاتها ومصادرها على دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي خاصةً، والمنطقة العربية والعالم عامَّةً؛ وذلك في ما يتعلَّق بالموضوعات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، ومجال تقنية المعلومات، إضافةً إلى موضوعات المعرفة الأخرى، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

الدعم المعرفي

وأكدت أمل الأحمدي، رئيس قسم المحتوى الرقمي وخدمات المستفيدين بالإنابة، أن مهام المكتبة تتلخص في تقديم الدعم المعرفي من خلال تحليل محتوى مصادر المعلومات؛ وربطها باحتياجات الباحثين من خلال القسمين العاملَين بها، وهما قسم المحتوى الرقمي وخدمات المستفيدين، وقسم الخدمات الفنية. وتَتَّبع المكتبة، في فهرسة مقتنياتها وتصنيفها، نظام تصنيف مكتبة الكونجرس العالمي، إضافةً إلى أحدث الأنظمة الآلية لمعالجة مقتنيات المكتبة، وضبطها. وأشارت الأحمدي، إلى أن المكتبة شهدت في السنوات الماضية، ما يُعرف بالتحول الرقمي؛ وقد برز ذلك من خلال استغلال التكنولوجيا بهدف تغطية كل العمليات داخل المكتبة بدايةً من إنشاء التطبيقات بما يتناسب مع طبيعة العمل، مروراً بتدريب العاملين على استخدام هذه التطبيقات، ونهايةً باستخراج المؤشرات والتقارير.

وتابعت الأحمدي: تُوفر المكتبة لروادها وأعضائها حزمة متنوعة من الخدمات مثل: خدمة الإعارة للمستفيدين؛ لتمكينهم من استخدام مصادر المعلومات الورقية خارج المكتبة، وخدمة الرد على أسئلة المستفيدين واستفساراتهم، التي تَرِد المكتبة من خلال البريد الإلكتروني والهاتف، والبحث في فهرس المكتبة الإلكتروني للوصول إلى بيانات أكثر من نصف مليون كتاب ورقيٍّ متنوع، وخدمة الاطلاع على المصادر الإلكترونية المتخصصة من داخل مقر المكتبة، وخدمة «Scan to Net» التي تُمكِّن المستفيدين من عمل مسح ضوئي لأجزاء من الكتب الورقية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني بما لا يتعارض مع قوانين الملكية الفكرية، وخدمة توصيل الوثائق عبر البريد الإلكتروني «Document Delivery»، كما توفر المكتبة العديد من الخدمات المتخصصة التي يمكن للمستفيدين الاطلاع عليها من خلال الموقع https://library.ecssr.ae.



مقتنيات متنوعة

وتشير الأحمدي إلى أن مكتبة اتحاد الإمارات تضم مجموعات متنوعة من المقتنيات نذكر منها: مجموعة كتب آباء الإمارات التي تضم مجموعة كتب تتحدث عن آباء الإمارات وشيوخها، مجموعة كتب الإمارات، إذ تحتفظ المكتبة بنسخة من كل كتاب متوفر بها يتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة من الناحية السياسية، أو العسكرية، أو الاقتصادية، أو الأدبية، أو الاجتماعية، أو القانونية، أو غيرها، ومجموعة الخرائط والأطالس، ومجموعة الوثائق البريطانية، ومجموعة المقتنيات الخاصة، وهي مجموعة من الكتب النادرة والقديمة، ويُعدُّ كتاب «الفلسفة والمنطق» للأصفهاني من أقدم كتب هذه المجموعة، إذ يرجع تاريخه إلى عام 1454م، ومجموعة إصدارات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية التي تزيد على 1300 إصدار، ومجموعة الكتب الإلكترونية: تملك المكتبة نحو 20,000 كتاب بالنص الكامل باللغة العربية، وتُوفر لمُرتاديها إمكانية الوصول إلى نحو 15,000 كتاب باللغة الإنجليزية.

وتفتح المكتبة أبوابها للمستفيدين من الكتَّاب والمثقفين والباحثين والزوار للاطلاع على ما تحتويه من إصدارات ومؤلفات متنوعة، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس.