مشاركة نوعية لـ«منشورات القاسمي» في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «منشورات القاسمي» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين، بكتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وتؤكد منشورات القاسمي أن المعرض يعد منصة عالمية تستقطب أبرز صانعي المحتوى والمبدعين وعشاق القراءة في المنطقة، من خلال وسائل النشر التقليدية والرقمية المختلفة، في دورة جديدة تحمل كل ما هو جديد للزوار والمهتمين بالأدب وكل محبي الثقافة.

وتتطلع «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر كتب ومؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، في المعرض إلى عرض جمهور عريض من القراء، محلياً وعربياً وعالمياً، بإصداراتها بالعديد من اللغات، حيث بلغت إصدارات سموه أكثر من سبعة وثمانين إصداراً في مختلف الموضوعات الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية.

وسوف تعرض «منشورات القاسمي»، خلال مشاركتها في المعرض الإصدارات الحديثة كافة، لتكون فرصة للجمهور، للتعرف إلى آخر إصدارات الدار الأدبية والمسرحية والتاريخية، وأبرزها موسوعة سلطان التواريخ بأجزائها الأربعة، ومسرحية «مجلس الحيرة» التي تقع قي أربعة فصول، ورواية الجريئة باللغة اليونانية، إضافة إلى المؤلفات الأخرى في مختلف حقول المعرفة، وكان آخرها «تاريخ عُمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»، الكتاب الأكثر مبيعاً في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السابقة، و«صراع أمراء الزند وزوال الملك»، و«بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها»، و«رسائل جوهرية» وغيرها.

كما ستعرض «منشورات القاسمي» المعجم التاريخي للغة العربية، المعجم الأول من نوعه في تاريخ العرب، والذي يؤرخ لسبعة عشر قرناً من لغة القرآن الكريم، والذي بلغ عدد أجزائه 67 جزءاً مرتبة بالأحرف الأبجدية، صدر منها حتى الآن من حرف الألف إلى حرف الضاد. وكذلك تعرض المعجم التاريخي للغة العربية، وهو ديوان ألفاظ الأمة، وقرطاس أشعارها وأخبارها، وخزّان تعبيرها، وشِرعةُ الأنساق اللغوية التي يستعملها أبناؤها، وسجلّ تاريخها، إذ من خلال النظر في معجم أي أمة من الأمم، في أي عصر من العصور، يتبيّن للباحث الألفاظ التي كانت رائجة وذائعة على ألسنة أبنائها وكتّابها وعلمائها، ومعانيها ودلالاتها.