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التعليم والمعرفة

مبدعون صغار يوقعون كتبهم في «معرض أبوظبي» بأحلام كبيرة

خلال توقيع الكتب (من المصدر)
4 مايو 2024 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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شهد أبوظبي الدولي للكتاب إقبالاً كبيراً من الصغار، واللافت للنظر في هذه النسخة توقيع الصغار لكتبهم في دور النشر بحضور أعداد كبيرة من الأطفال، حيث يقومون بمناقشتهم في إصداراتهم وتوقيع الكتب منهم والتقاط الصور معهم.  ومن بين المبدعين الصغار محمد خالد الحمادي، الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، أطلق كتابه الأول في معرض أبوظبي للكتاب بعنوان Speed، وهو من إصدارات دار شمس للنشر، ويعد كتاباً هزلياً ممتعاً، وأكد لـ «الاتحاد» أنه يتمنى أن يكتب قصصاً مثيرة وممتعة لأبناء جيله، وأنه يهدف من كتابه إلى نشر التشويق والضحك بين القراء، ويعلم أقرانه كيف يسألون أهل الخبرة عند الحاجة.
أما عائشة وفاطمة حمد المهيري (توأم) يبلغان من العمر 11 عاما، فقد أصدرتا كتاباً مشتركاً بعنوان «فرحة العيد» حيث تخوضان فيه رحلتهما لكوكب آخر تعلمان سكانه كيف يستمتعون بالعيد بأبسط التفاصيل، وكيف يصنعون اللقيمات في كوكب الفرح.
الطفلتان ريماس وجوري الشحي وقعتا على كتاب «رحلة إلى الفضاء»، حيث قدمتا فيه محتوى مميزاً من خلال رحلة ممتعة تخوضها أربع أخوات في الكواكب، لكل منهن مهنتها التي تساعد من خلالها على بناء الكواكب الأخرى، وتسعى ريماس وجوري لإطلاق كتاب جديد باللغة الصينية.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
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