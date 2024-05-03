«برنامج خليفة للتمكين» يعرض مؤلفات لكتّاب «أقدر للكتابة» في «معرض أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك برنامج خليفة للتمكين – أقدر في فعاليات الدورة الـ (33) من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتقدم منصة «أقدر» ضمن مشاركتها في هذا الحدث الثقافي المعرفي، العديد من الفعاليات الأدبية المتميزة، تتضمن ورش عمل تخصصية في مجال الكتابة تخاطب مختلف الفئات العمرية لإتاحة الفرصة للجميع بالتفاعل والمشاركة.

وتعرض منصة برنامج خليفة للتمكين «أقدر» مجموعة لمؤلفات من كتّاب مبادرة «أقدر للكتابة» من روايات وقصص وأعمال أدبية متنوعة في إطار مبادرة أقدر للكتابة، التي تأتي ضمن المبادرات الداعمة للإبداع والتميز..



قفزة نوعية

وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين – أقدر:« إن تأليف مجموعة من الكتب على أيدي منتسبي مبادرة أقدر للكتابة، يعد قفزة نوعية في تحقيق الأهداف العلمية للمبادرة وتشكيل منظومة وعي فكري وإعداد أجيال المستقبل. وأضاف الدبل: تهدف مشاركة أقدر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي المشترك والعمل على إيجاد آليات فعّالة لتطوير حلقات التواصل والتعاون المشترك المستدام، لبناء أجيال شبابية تمتلك الوعي الشامل، والتحصين الذاتي، والتمكين، والقدرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وتعزيز أدوار الشباب وتمكينهم للإبداع والابتكار بما يخدم مجتمع الإمارات.



استدامة الثقافة

وقال العقيد راشد العوبد المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين أقدر: نحتفي هذه السنة بنتاج تدريب 100 مشارك تم تنمية مهاراتهم الكتابية بما يعزز ذلك من استدامة الثقافة والوعي، وكيفية تغذية العقول بالفكر والمعارف.

وأضاف العقيد راشد العوبد: من أهم استراتيجيات البرنامج طويلة المدى بناء مهارات وقدرات الشباب في مجالات الكتابة الإبداعية المتنوعة التي تستلهم من الشخصية الإماراتية أهم خصائصها والعمل على بلورتها أدبياً.



إشادة وثناء

إلى ذلك، أشاد مدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبادرات أقدر في القراءة والكتابة وأكاديمية أقدر الذكية وخبراء أقدر ودورها في بناء مهارات وقدرات الشباب. كما أشاد المؤلف والمخرج السينمائي ناصر الظاهري ببرنامج خليفة للتمكين -أقدر وبمبادراته لدعم الكفاءات والمواهب.