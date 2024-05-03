مدير أكاديمية سيف بن زايد: «أبوظبي للكتاب» منارة معرفية فريدة

أبوظبي (وام)

أكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، يعد مركزاً ثقافياً عالمياً، ومنارة معرفية فريدة، من خلال دوراته المختلفة التي تشهد تطوراً مستمراً، حيث يشهد حالياً مشاركة 1.350 جهة عارضة من 90 دولة، و145 جهة عارضة ودار نشر جديدة، إضافةً إلى مشاركة 12 دولة لأول مرة.

وزار اللواء الشامسي جناح شرطة أبوظبي المشارك في المعرض، واستمع إلى شرح حول برامج وأنشطة لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي ومبادراتها، ومجالات التعاون والشراكات، وشاهد مقتطفات من فيديو يوضح جهودها في تعزيز ثقافة القراءة لدى منتسبيها.

واطلع على أهداف مبادرة «بلمسة كلنا نقرأ» التي تتيح الاستفادة من ملخصات مجموعة من الكتب في مجالات متنوعة بطريقة مبتكرة عبر مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، من خلال مسح QR Code بالهاتف الذكي، كما اطلع على جهود إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في توعية للجمهور حول برامج النقاط المرورية، وتعريفهم بأهداف كتاب «قصص مرورية»، ويشتمل على عدد من القصص القصيرة المصورة تتناول جانب التوعية المرورية للسائقين.