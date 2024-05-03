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التعليم والمعرفة

شبكة أبوظبي للإعلام تعزز إبداعات الأطفال

(تصوير: أشرف العمرة)
4 مايو 2024 02:08

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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يستقبل جناح شبكة أبوظبي للإعلام، الأطفال على مدار اليوم، طيلة أيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويوفر لهم أجواء إبداعية ملهمة، وفرصاً للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، إلى جانب تقديم الدعم لهم من أدوات وإرشادات تعينهم على إنجاز لوحات تشكيلية تعبر عن مكنونهم وفرحهم الطفولي.
وإيماناً من شبكة أبوظبي للإعلام بأهمية دعم أجيال المستقبل من خلال منحهم مساحة لتفريغ طاقاتهم الفنية، يتم تعليق ما ينجزونه من أعمال على جدران الجناح لتوثيق بصمتهم الإبداعية، لتكون دافعاً ومحفزاً لهم عندما يقومون بزيارة المعرض مرة أخرى، ودافعاً آخر لزوار المعرض من الأطفال ليشاركوا في أنشطته، ويقدموا ما لديهم من إبداعات.

أبوظبي للإعلام
شبكة أبوظبي للإعلام
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
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