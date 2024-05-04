«الشارقة القرائي للطفل».. إبداع أعمال فريدة بتقنية «الكولاج»

الشارقة (الاتحاد)

استضافت منصة «كتب الطفل» ورشة بعنوان «الرسوم التوضيحية بتقنية الكولاج»، تعرّف فيها الأطفال على طريقة إعداد الرسوم التوضيحية باستخدام الأوراق والخامات الملونة بتقنية «الكولاج»، ضمن أيام الدورة الـ 15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يقام حتى 12 مايو الجاري في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «كن بطل قصتك».

انطلقت الورشة بعرض مرئي حول فن «الكولاج» وضحت خلاله الفنانة اليونانية دانيلا ستامتياذي، الفائزة بالمركز الثالث في جوائز «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2024»، للأطفال طريقة إعداد الكولاج، حيث تبدأ الخطوة الأولى برسم شكل معين لشجرة أو طيور أو منزل على ورقة بيضاء، ثم وضع ورقة شفاّفة فوق الرسم التوضيحي وتثبيتها باللاصق لضمان عدم تحرّك الورقة وتغيّر قياسات الشكل، ثم نسخ الرسم التوضيحي على الورق الشفّاف.

وتتضمن الخطوة التالية نزع اللاصق والورق الشفّاف، وتثبيته على رسومات جاهزة، أو رسوم يرسمها الأطفال بأنفسهم تحمل أنماطاً والواناً متنوعة، وقص الرسومات الجاهزة بنفس الشكل المرسوم على الورق الشفاف. وفي الخطوة الأخيرة، تُلصق الأشكال على الورقة البيضاء التي استخدمها الأطفال في الخطوة الأولى، لنحصل على عمل فني فريد لرسم توضيحي باستخدام تقنية الكولاج.

تنظم الدورة الـ 15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» أكثر من 1500 فعالية ثقافيّة وفنيّة وترفيهيّة، تتضمن ورش عمل وجلسات وعروضاً متنوعة، يقدِّمها أكثر من 265 ضيفاً من أكثر من 25 دولة، بهدف تنمية مواهب الأطفال، وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية.