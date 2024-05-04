مهارات كتابة السيناريو بـ «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

شارك الزوّار الصغار بفعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ضمن ورشة تفاعليّة للكتابة بعنوان «اكتب السيناريو الخاص بك»، استهدفت تنمية مهارات الإبداع والتخيّل للأطفال وتشجيعهم على بدء كتابة قصصهم الشخصيّة، والتعرّف على كيفيّة تحديد عناصر وشخصيات القصّص المفضّلة لهم.

شكّلت الورشة فرصة مثالية للصغار لاستكشاف قدراتهم ومهاراتهم في الكتابة والرسم، باستخدام أدوات بسيطة ومبتكرة تشمل المجسّمات والأوراق الملوّنة، إلى جانب الألعاب، حيث وجهت المدرّبة المشرفة على الورشة نصائح وإرشادات للأطفال خلال عملية رسم الشخصيات المفضلة لقصصهم، لمساعدتهم على تنظيم أفكارهم وتطوير أسلوبهم في الرسم بشكل أكثر جاذبية.

وأشارت إلى أنّ خيال الأطفال يعدّ بيئة خصبة وجاهزة للانطلاق نحو تعزيز حبّ القراءة والكتابة لديهم وتنمية قدراتهم الإبداعية والتعبيرية، موضحة أنّ هذه الورشة تسعى لتشجيعهم على تطوير التفكير والتصوّر وبناء القصص الشيقة والممتعة ببساطة، بفضل الأنشطة التفاعليّة والترفيهية التي تقدّمها، إلى جانب تدريبهم على مهارات التفاعل مع زملائهم.

يعتبر مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كُن بطل قصّتك»، في مركز إكسبو الشارقة حتى 12 مايو الجاري، منصة متميزة للعديد من الفعاليات وورش العمل المبتكرة في مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة والكتابة لدى الأطفال.