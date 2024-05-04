السبت 4 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مهارات كتابة السيناريو بـ «الشارقة القرائي للطفل»

جانب من ورشة «اكتب السيناريو الخاص بك»
4 مايو 2024 18:19

الشارقة (الاتحاد)
شارك الزوّار الصغار بفعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ضمن ورشة تفاعليّة للكتابة بعنوان «اكتب السيناريو الخاص بك»، استهدفت تنمية مهارات الإبداع والتخيّل للأطفال وتشجيعهم على بدء كتابة قصصهم الشخصيّة، والتعرّف على كيفيّة تحديد عناصر وشخصيات القصّص المفضّلة لهم.
شكّلت الورشة فرصة مثالية للصغار لاستكشاف قدراتهم ومهاراتهم في الكتابة والرسم، باستخدام أدوات بسيطة ومبتكرة تشمل المجسّمات والأوراق الملوّنة، إلى جانب الألعاب، حيث وجهت المدرّبة المشرفة على الورشة نصائح وإرشادات للأطفال خلال عملية رسم الشخصيات المفضلة لقصصهم، لمساعدتهم على تنظيم أفكارهم وتطوير أسلوبهم في الرسم بشكل أكثر جاذبية.
وأشارت إلى أنّ خيال الأطفال يعدّ بيئة خصبة وجاهزة للانطلاق نحو تعزيز حبّ القراءة والكتابة لديهم وتنمية قدراتهم الإبداعية والتعبيرية، موضحة أنّ هذه الورشة تسعى لتشجيعهم على تطوير التفكير والتصوّر وبناء القصص الشيقة والممتعة ببساطة، بفضل الأنشطة التفاعليّة والترفيهية التي تقدّمها، إلى جانب تدريبهم على مهارات التفاعل مع زملائهم.
يعتبر مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كُن بطل قصّتك»، في مركز إكسبو الشارقة حتى 12 مايو الجاري، منصة متميزة للعديد من الفعاليات وورش العمل المبتكرة في مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة والكتابة لدى الأطفال.

أخبار ذات صلة
«اتصالات لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة في نسختها الـ 16
«السرد المرئي» يثري مخيّلة الصغار بـ «الشارقة القرائي للطفل»
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
ورش السيناريو
الكتابة
آخر الأخبار
الهاشمي رئيساً لـ «آسيوي للجو جيتسو» بـ «التزكية» في ولاية جديدة
الرياضة
الهاشمي رئيساً لـ «آسيوي للجو جيتسو» بـ «التزكية» في ولاية جديدة
اليوم 19:28
فيضانات في كينيا جراء الأمطار الغزيرة
"هدايا" يضرب كينيا وتنزانيا وسط فيضانات مدمرة
اليوم 19:23
إعلان اكتشاف جديد للغاز في الشارقة
علوم الدار
مجلس النفط في الشارقة يعلن اكتشافا جديدا للغاز
اليوم 19:09
ملصق جائزة اتصالات لكتاب الطفل
التعليم والمعرفة
«اتصالات لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة في نسختها الـ 16
اليوم 18:57
من ورشة فنية للسرد المرئي ب«الشارقة القرائي للطفل»
التعليم والمعرفة
«السرد المرئي» يثري مخيّلة الصغار بـ «الشارقة القرائي للطفل»
اليوم 18:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©