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التعليم والمعرفة

«السرد المرئي» يثري مخيّلة الصغار بـ «الشارقة القرائي للطفل»

من ورشة فنية للسرد المرئي ب«الشارقة القرائي للطفل»
4 مايو 2024 18:48

الشارقة (الاتحاد)
اصطحب الكاتب الكويتي عبد العزيز إبراهيم، مؤلف القصص المصورة، أطفالاً من كافة الفئات العمريّة في مغامرة أدبية لتدريبهم حول أساسيات فنّ كتابة القصص المصورة، خلال ورشة عمل بعنوان «السرد المرئي» استضافتها محطة القصص المصوّرة، في مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ 15 في مركز إكسبو الشارقة.
استمتع الأطفال بإطلاق العنان لمخيلاتهم وقدراتهم الإبداعيّة في اختيار الشخصيات الخاصة بقصصهم، وتجسيدها من خلال الرسومات والألوان، ما منحهم الفرصة لتنمية مهاراتهم التعبيريّة وتوظيف خيالهم في سرد القصص، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وغرس ثقافة التعاون والتواصل مع نظرائهم من الأطفال، بفضل البيئة الممتعة والمُحفزة للتعلم التي أتاحتها الورشة.

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  • من ورشة فنية للسرد المرئي ب«الشارقة القرائي للطفل»
    من ورشة فنية للسرد المرئي ب«الشارقة القرائي للطفل»

وقال الكاتب عبد العزيز إبراهيم: «سعيد بوجودي اليوم في هذا المهرجان الثقافي الكبير، والذي أتاح لي الفرصة للمساهمة في تنمية الكتابة والسرد القصصي لدى الفئات العمريّة الصغيرة والناشئة. ونحن نقوم في هذه الورشة بشرح فنّ كتابة القصّة بأبسط طريقة ممكنة لتتواءم مع قدرات الصغار وإمكاناتهم في هذا المجال، حيث ندربهم على كيفية اختيار نوع القصة، سواء كانت مغامرات أو خيال أو ما يفضلونه هم، ومن ثم نبدأ معهم بالشخصيات والتي تكون بالغالب من وحي خيالهم، وصولاً إلى اختيار الخلفية والمكان الذي تجري فيه أحداث القصّة، ثم الانطلاق بالرسم».
وقد تفاعل الأطفال مع الورشة وانطلقوا يرسمون رسوماتهم التي يروون فيها قصصهم الخاصة، واستعرضوا مهاراتهم في التعبير المصوّر بشكل ممتع ومفعم بالإثارة.
يذكر أن ورشة القصص المصورة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، تستضيف العديد من الورش التفاعلية المماثلة، بالإضافة إلى غيرها من الموضوعات التي تستهوي الصغار من مختلف الفئات، ضمن برنامج شامل تقدّمه الدورة 15 من المهرجان الذي تنظمّه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كُن بطل قصّتك»، حتى 12 مايو الجاري.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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