«اتصالات لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة في نسختها الـ 16

الشارقة (وام)

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي يُشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها «إي آند الإمارات»، فتح باب المشاركة في نسختها الـ 16 أمام المبدعين العاملين في صناعة كتب الأطفال واليافعين من مختلف دول العالم.

جاء الإعلان، بالتزامن مع مشاركة الجائزة في فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، المقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 12 مايو الجاري، وتتوزَّع الجائزة على خمس فئات، هي: «الطفولة المبكرة» و«الكتاب المصور» و«كتاب ذو فصول» و«كتاب اليافعين» و«كتاب الشعر».

تنمية المواهب

قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة في الشارقة، ورئيسة المجلس الإماراتي لأدب اليافعين، إن الجائزة تتطلع في نسختها الـ 16 إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، من خلال جذب عدد أكبر من المشاركات المميَّزة التي تتضمَّن إصدارات أكثر تنوعاً من ناحية الموضوعات بحيث تواكب تطوُّر مَدَارِكِ الطفل العربي وتوسُّع اهتماماته، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة اهتمام الأطفال واليافعين بالقراءة والتعلُّق بالكتاب، وهو ما يتطلَّب العنايةَ بشكل أكبر بجودة الأفكار والنصوص وكذلك الرسوم والصور التي تتضمنها الكتب المتنافِسة على الفوز بالجائزة.

وأشارت إلى أن الجائزة تواصل تقديمَ الدعم والرعاية للعاملين في صناعة كتاب الطفل العربي من مؤلفين ورسامين وناشرين، وتعمل على تنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم وتقديم التدريب المناسب لهم لتعزيز جودة إصداراتهم وتمكينها من إثراء مكتبة الطفل العربي بأفضل الكتب، مع ضمان تماشيها مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال لتكون قادرةً على المنافسة وجديرةً بالترجمة إلى مختلف لغات العالم.

جسور تواصل

من جانبه، قال عبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام «إي آند الإمارات» في المناطق الشمالية: «نحن سعداء برعايتنا المستمرة لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي أحدثت على مدار الـ 15 عاماً الماضية تأثيراً لافتاً وحضوراً واضحاً في أدب الطفل العربي وكانت رافداً لإمداد المكتبة العربية بمئات الإصدارات المتنوعة شكلاً ومضموناً، والتي شارك في إنتاجها المئات من المؤلفين والرسامين والناشرين العرب، الذين لعبت الجائزة دوراً في تطوير قدراتهم وعملت على تقديم الرعاية والدعم لهم».

وأضاف تريم أن «إي آند الإمارات لعبت دوراً كبيراً على مدى قرابة خمسة عقود في بناء جسور التواصل بين الناس. ونحن فخورون بمشاركتنا في جهود المجلس الإماراتي لكتب اليافعين من أجل تحقيق تقارُب أكبر بين الطفل والكتاب من خلال هذه الجائزة التي كان لها فضل كبير في زيادة إقبال الأطفال على القراءة والتعرُّف أكثر على الثقافات والحضارات المختلفة عبْر النصوص المعبِّرة والرسوم الجميلة، التي تزينت بها صفحات الكتب الفائزة بالجائزة على مدى الدورات الماضية».

فئات الجائزة

تستهدف فئة «الطفولة المبكرة» كتب الأطفال منذ الولادة حتى خمس سنوات، ويمكن للناشر تقديم خمسة كتب بحدٍّ أقصى في هذه الفئة، بينما تستهدف فئة «اليافعين» (13-18 عاماً) الكتب الروائية والواقعية والخيالية الموجَّهة لليافعين، ويمكن للناشر تقديم عدد غير محدود من الكتب فيها شرط أن تكون مميَّزة وجديدة أو معدَّلة، وينبغي أن تحتوي الكتب على قصة وحوار وحَبْكَةٍ جذَّابة وشخصيات متطورة.

يمكن للمشاركين في فئة «الكتاب المصوَّر» (5-9 أعوام) تقديم خمسة كتب بحدٍّ أقصى، في حين يمكن في فئة «كتاب ذو فصول» (9-12 عاماً)، التي تهدف إلى رواية القصة عن طريق النثر بدلاً من الصور، تقديم عدد غير محدود من الكتب شرط أن تكون مميَّزة وجديدة أو معدَّلة.

تستهدف فئة «الشعر» (حتى 18 عاماً)، الكتب الشعرية المخصَّصة للأطفال واليافعين ويمكن أن تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات من الطبيعة والحيوانات إلى الصداقة والعائلة وغيرها، ويجوز للناشرين تقديمُ أي عدد من الكتب يرغبون فيه لهذه الفئة، بشرط أن يحمل كل كتاب عوامل الإبداع والأصالة والجاذبية، وأن يكون ذا مستوى عالٍ من المهارة الشعرية من ناحية الوزن والمعنى.

التقدُّم للمشاركة

ودَعَت الجائزةُ صُنَّاعَ كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية من مؤلفين وناشرين ورسامين من جميع أنحاء العالم إلى التقدُّم بمشاركاتهم حتى 31 أغسطس المقبل، من خلال إرسال نسخ مصوَّرة من الكتب المرشَّحة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس الإماراتي لكتب اليافعين (info@uaebby.org.ae) مع كتابة اسم صاحب الطلب، علماً بأن الكتب المرشحة يجب أن تكون أعمالاً أصيلة باللغة العربية ومنشورة ورقيّاً وغير مخالفة لحقوق الملكية الفكرية أو النشر، وألَّا تكون قد حصلت على جائزة أخرى أو نُشرت قبل أكثر من خمس سنوات.

ولا تشمل الجائزةُ الإصداراتِ على شكل سلاسل كتب أو الكتب التعليمية أو العلمية أو المدرسية أو الإلكترونية أو المسموعة أو المخطوطات، وكذلك لا تُقبل المجموعات القصصية أو المقالات أو السير الذاتية.

يجب تقديم المشاركات من دار نشر مُسَجَّلَة رسميّاً، ولا يُسمح بإعادة تقديم كتب سابقة، وتحتفظ لجنة التحكيم بحقِّ حجب الجائزة أو استبعاد أي عمل غير مطابق للشروط ولا يجوز الطعن في قراراتها، وسيتمُّ الإعلان عن الفائزين بالدورة الـ 16 وتكريمهم خلال الدورة المُقْبِلَةِ من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.