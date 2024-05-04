القعيد يوقع كتابه في جناح العويس الثقافية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء الجمعة 3 مايو حفلاً لتوقيع كتاب «يحدث الآن في مصر الحرب في بر مصر» للروائي يوسف القعيد، الفائز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل القصة والرواية والمسرحية الدورة 14.

حيث تحدث القعيد عن ظروف الكتابة في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، متذكراً أبرز الرموز الثقافية آنذاك معرجاً على الحياة الاجتماعية للمبدعين أمثال جمال الغيطاني، ومحمد حسنين هيكل ونجيب محفوظ، وغيرهم من الكتاب.

كما تحدث القعيد مطولاً عن علاقته مع المخرج صلاح أبوسيف الذي أخرج فيلم «المواطن مصري» المأخوذ عن رواية الحرب في بر مصر، وقال إنه عرف صلاح أبو سيف من خلال نجيب محفوظ، حيث كانا يجلسان في مكان قريب من قهوة ريش، وقد كان نجيب محفوظ منظماً جداً، حيث يجلس مع المخرج صلاح أبو سيف ثم يأتي للجلوس معنا، وعندما عرفت أن نجيب محفوظ يذهب للجلوس مع المخرج صلاح أبو سيف، طلبت منه أن أذهب معه مرة للقاء صلاح أبو سيف، وكان التعاون لتحويل الرواية إلى فيلم.